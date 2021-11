Luego de que grupo de partidos y movimientos políticos, encabezados por el Partido Comunista (PC), defendió las elecciones en Nicaragua que se realizaron el pasado 7 de noviembre, líderes de este partido como Karol Cariola y Camila Vallejo aclararon que esta no era una declaración oficial.

Para entender cómo ha afectado esto al conglomerado Apruebo Dignidad y para adelantar las elecciones presidenciales, CNN Chile conversó con el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson.

El parlamentario volvió aclarar que el comunicado del PC no era una opinión compartida por sus militantes. “Algo que han repetido los principales liderazgos el Partido Comunista como Camila Vallejo y Karol Cariola, es que no se enteraron en ningún momento de los órganos de decisión del partido, entonces no es una declaración oficial. Y es algo totalmente contrario a lo que planteado Gabriel Boric desde el principio”, explicó.

El diputado aseguró que la posición de su candidato presidencial se benefició de esta acción. “Más allá del volumen que le quieran poner a este episodio, mi visión es que la candidatura de Gabriel Boric sale favorecida, porque todos los liderazgos lo han salido a respaldar. Entonces no hay ningún doble discurso, la postura es una sola y probablemente hay una persona que haya querido poner una posición distinta, pero no tienen ningún peso en la coalición”, sostuvo.

Respecto a las críticas de sectores de la derecha, Jackson los increpó asegurando que no han criticado con la misma fuerza cuando las violaciones a los derechos humanos ocurren en Chile.

“A mí me hubiera gustado que Sebastián Sichel y otros ministros de Estado, mientras se violaban los derechos humanos en este gobierno, hubieran renunciado. Que hubiesen tenido un centésimo del coraje con el que hoy día hablan de derechos humanos. Cuando un gobierno como este violó los derechos humanos y le declaró la guerra a su pueblo, no tienen ninguna autoridad moral para hablar del tema. Pareciera que para la derecha los derechos humanos hay que respetarlos en todo el resto del mundo, pero no acá en Chile“, enfatizó.

También defendió a Gabriel Boric por una supuesta acusación de abuso que existe en su contra, donde señaló que “en primer lugar, no hay ninguna denuncia entonces no hay ningún hecho desde el cual se pueda dar una opinión. Gabriel Boric no reconoce que aquellos hechos hubieran ocurrido, y en el caso de que exista alguna denuncia él pueda acudir a todas las instancias para colaborar para que esto se esclarezca”.

Por último, anticipó el debate presidencial del próximo lunes, donde espera que en este se enfoque en las ideas y no en las descalificaciones.

“La estrategia es que el debate sea lo más franco posible respecto a las ideas y ojalá que sean las ideas las que sean las predominantes y no las descalificaciones. La invitación es que se centre en los temas, que la gente pueda expresarse y que no haya caricaturas, y que aprovechemos esa instancia para que la gente pueda ver que la candidatura de Apruebo Dignidad es la con mayores transformaciones en la última década”, concluyó.

Relaciones con candidatura de Provoste

En la recta final hacia las elecciones presidenciales la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, ha marcado diferencias con lo que sería la propuesta del candidato Boric. Y el caso de Nicaragua no fue la excepción.

“Es razonable que en el último tramo, cuando llegan al final muchas veces las candidaturas que no han alcanzado a conseguir un apoyo ciudadano significativo, empiecen a tratar de encontrar una polémica para poder encontrar un espacio de crecimiento”, dijo el vocero. “Pero creo que la ciudadanía ven que esas declaraciones solamente le hacen el juego a la derecha. Entonces, más que beneficiarla en esas declaraciones, solamente la perjudican, porque está demostrando que antes de una primera vuelta cree que todo vale”.