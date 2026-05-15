Andrea Balladares sobre reparos de Salud por datos de migrantes: “Se tienen que generar mejores coordinaciones entre los ministerios”

La presidenta de RN, Andrea Balladares, defendió la tramitación de la ley de reconstrucción impulsada por el gobierno y abordó las diferencias que se han evidenciado dentro del Ejecutivo por la indicación que busca el reporte de migrantes irregulares en servicios públicos.

En conversación con CNN Prime, la también senadora acusó a la oposición de intentar frenar el avance del proyecto económico. “Tuvimos que enfrentar a una oposición obstructiva, que buscaba por vías administrativas detener la tramitación de este proyecto”, afirmó.

Balladares sostuvo además que “lo que buscaron fue generar este tsunami de indicaciones, que finalmente el objetivo era trabar la tramitación de la ley y no permitir que saliera”, agregando que la iniciativa contaba con respaldo suficiente para ser aprobada en la Comisión de Hacienda.

La senadora también se refirió a los votos de diputados de RN que rechazaron artículos relacionados con inteligencia artificial, derechos de autor y el fin de la franquicia tributaria del SENCE. “Efectivamente, lo que se vio en la comisión fue un rechazo, pero es parte del proceso de tramitación”.

En esa línea, la timonel defendió el apoyo de su colectividad al gobierno liderado por el presidente José Antonio Kast: “Nuestro apoyo no se discute, nosotros queremos que al gobierno le vaya bien”, sostuvo.

Diferencias en el gobierno

La presidente de RN también se refirió a la controversia generada tras los reparos expresados por la ministra de Salud, May Chomali, a la indicación sobre migrantes irregulares y su eventual reporte por parte de colegios y centros de salud. Frente a ello, Balladares reconoció problemas de coordinación dentro del Ejecutivo.

“Efectivamente, se tienen que generar mejores coordinaciones entre los distintos ministerios en los diferentes procesos, tanto de políticas públicas y de proyectos de ley, como de toma de decisiones”, sostuvo al respecto.

Pese a ello, respaldó el objetivo de la medida impulsada por Interior. “Hay una decisión de la autoridad en ordenar la migración irregular”, afirmó, agregando que el gobierno busca “tomar todas las herramientas que permitan claramente conseguir lo que es la voluntad del gobierno hoy día”.

Finalmente, la senadora aseguró que espera que este tipo de diferencias no vuelvan a repetirse: “Claramente, en el futuro no deberíamos tener más diferencias entre distintas autoridades”, concluyó.

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