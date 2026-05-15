“El Estado está al debe”: Fundación Emilia acusa falta de medidas para prevenir siniestros viales en Chile

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Emilia, Benjamín Silva, advirtió este viernes que el “Estado está al debe” en medidas preventivas para combatir los siniestros viales.

En conversación con Hoy es Noticia, el ejecutivo calificó de “absurda” la poca existencia de dispositivos de narcotest en el país: “Faltan narcotest; hay 56 para todo Chile, es absurdo. Hay regiones como Magallanes que tienen uno o dos; la región de Valparaíso tiene tres: uno en Valparaíso y otro en Viña”.

Sostuvo que es importante la aplicación de este examen rápido, ya que “de las personas controladas, casi el 40% maneja con droga”.

#HoyEsNoticiaCNN | Benjamín Silva, vicepresidente ejecutivo de Fundación Emilia: “De las personas controladas con narcotest casi el 40% maneja con droga. De las personas controladas por alcohol es menos del 1% ¿Por qué no se compran narcotest? “@matiburgos… pic.twitter.com/jz8rhghYLC — CNN Chile (@CNNChile) May 15, 2026

Además, señaló que otro problema es la falta de campañas para concientizar respecto a la seguridad vial infantil en el país.

“No solo hay que interpelar a las autoridades públicas que tienen un debe en campañas —solo hay para septiembre—, sino a las mismas empresas, porque las empresas pueden financiar campañas que son de bajo costo, que efectivamente generan cambios y que tienen más legitimidad ciudadana”, aseveró.

Silva indicó que “no existe en Chile otra campaña” como la de la Fundación, la cual asegura que “hacen con harto esfuerzo” ante la falta de financiamiento público.

Concientizar sobre la violencia vial infantil

Desde la Fundación Emilia sostienen que es importante generar conciencia sobre la violencia vial, que se entiende como los comportamientos agresivos o el incumplimiento de normas de tránsito que ponen en riesgo la vida de una persona, ya que estos son la principal causa externa de muerte en niños.

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“Mueren 63 niños y niñas por violencia vial al año, y de esos la mitad es del rango menor, es decir, de 0 a 5 años“, detalló.

Es por eso que la organización conmemora el Mes de la Seguridad Vial Infantil durante mayo, para entregar más información a las personas sobre cómo resguardar a los infantes en accidentes de tránsito.

Silva profundizó en que la mayoría de estos siniestros se producen “en los entornos próximos, es decir, en esos viajes en que uno cree que no va a pasar nada; entonces no se le pone la silla o el alzador al niño y no se le entrega la seguridad que debe tener”.

El ejecutivo recalcó que estas medidas de prevención son importantes porque “el 80% de los niños que mueren todos los años se hubiera salvado con un buen sistema de retención”.

“Agreguemos a esto que el sistema de transporte —aplicaciones, taxi, metro, micro— no tiene sistemas de retención; los niños van libremente. Y otra cosa problemática es cuando a los niños más pequeños la mamá o el papá los tiene atrás sostenidos, porque si se provoca un choque, toda la fuerza del impacto va a ir a la cabeza. Por eso existen los sistemas de retención, para evitar eso”, comentó.

Por último, sostuvo que también se cataloga como violencia vial el hecho de que los padres o apoderados de un menor de edad no lo resguarden con sistemas de retención como el cinturón o la silla.

“Es violencia vial, porque si tú no le pones una silla o el alzador… El cuerpo es más pequeño. Si tú le pones un cinturón y el niño no tiene la altura, lo termina ahorcando. Es cuestión de preguntarle a todas las UCI pediátricas de emergencia; te dicen cómo llegan los niños, es bien horroroso. Entonces, efectivamente, los mismos padres ejercen violencia, los apoderados, los que son responsables“, aseveró.