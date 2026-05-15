Muere a los 90 años Óscar Podlech, exfiscal militar condenado por crímenes de lesa humanidad

Este viernes se confirmó el fallecimiento del exfiscal militar Óscar Alfonso Ernesto Podlech, quien fue condenado por violaciones a los derechos humanos (DD. HH.) durante la dictadura y cumplía su condena en la cárcel de Colina 1.

El abogado de Podlech, Maximiliano Murath, fue quien confirmó la muerte del exfiscal militar y señaló: “Estaba gravemente enfermo en esta etapa terminal, hospitalizado en la Unidad de Tratamiento Intermedio (UTI) con una neumonía y una infección urinaria”, según consignó Radio Bíobío.

Murath precisó que el exmilitar tenía párkinson y una “serie de otras enfermedades que hacían su salud muy frágil y precaria”, las cuales lo mantuvieron internado en el último tiempo en la Clínica Dávila, en la comuna de Recoleta.

Asimismo, el defensor aseguró que la ministra Paola Plaza rechazó una solicitud de cumplimiento domiciliario que se interpuso ante la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago: “Lo confirmó el ministro Jaime Balmaceda en su momento en la Corte de Apelaciones con otros ministros”.

El exfiscal militar fue condenado por el secuestro calificado de Jaime Eltit, además de otros delitos como homicidios calificados y apremios ilegítimos en Temuco durante la dictadura.

A través de redes sociales, Murath lamentó el fallecimiento de Óscar Podlech, que dijo que “cumplía una injusta condena, a sus 90 años y salud terminal”. En esa línea, emplazó al Ministerio de Justicia a explicar “la demora y desidia en la tramitación de su indulto”.