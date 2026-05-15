Louis Tomlinson y su fuerte vínculo con los fans latinoamericanos: “Siento que somos un equipo de fútbol”

Louis Tomlinson volverá a Chile en 2027 como parte de una nueva gira mundial marcada por una etapa de consolidación en vivo y por la relación que ha construido con sus fans latinoamericanos desde sus años en One Direction hasta su carrera como solista.

El cantante británico se presentará el 31 de marzo de 2027 en el Movistar Arena, en Santiago, como parte de How Did We Get Here? Latin America Tour.

El anuncio se da en el marco de la promoción de How Did I Get Here?, su tercer álbum de estudio, publicado en enero de 2026 a través de BMG.

De acuerdo con la discográfica, el disco alcanzó el número 1 en Reino Unido, Bélgica y Países Bajos, además de ingresar al Top 5 en países como Australia, Francia y Alemania.

¿Qué le dijo Louis Tomlinson a CNN Chile sobre Latinoamérica?

Durante la conferencia de prensa con medios latinoamericanos realizada este viernes 15 de mayo, CNN Chile abordó con Louis Tomlinson la fuerte base de fans que mantiene en Chile y el vínculo de largo recorrido que ha construido con el público latinoamericano, una audiencia conocida por su intensidad y pasión.

En su caso, se trata de una audiencia que, años atrás, también creció escuchándolo en One Direction y luego siguió de cerca su carrera como solista. Desde esa historia, la conversación apuntó a cómo esa conexión influye en el tipo de show que el cantante busca traer a la región.

“Creo que eso es integral, no solo para mi show, sino para todo lo que rodea el proyecto”, respondió Tomlinson. “Y espero que se sienta, y creo que se siente, como un esfuerzo completamente colaborativo entre mis fans y yo”.

El artista vinculó esa relación directamente con la confianza que necesitó para desarrollar su nueva etapa musical.

“Lo he dicho algunas veces antes: nunca habría hecho este disco si no hubiera tenido la confianza que los fans me dieron durante un par de años increíbles de gira en el tour anterior. Y eso es algo por lo que estoy increíblemente agradecido”, señaló.

Tomlinson explicó que esa complicidad con el público le permite presentarse en vivo sin intentar encajar en una idea externa de lo que debería ser un show pop.

“También estoy increíblemente agradecido por el hecho de que, en mi show, yo no me muevo. Suelo quedarme junto al pedestal del micrófono. Puede que pase la mitad del concierto con los ojos cerrados, como en mi propio momento”, dijo.

Y cerró con una reflexión en torno al fuerte vínculo que lo une a sus fans.

“Nunca he sentido que tengo que ser alguien que no soy en mis shows. Si me siento más cómodo quedándome un poco más en el pedestal del micrófono, tengo un público que lo entiende y lo respeta. Se siente como si fuéramos un equipo de fútbol. Todos estamos jugando para el mismo lado. Y hay algo realmente hermoso en eso”.

El regreso de Louis Tomlinson a Chile

El concierto de Louis Tomlinson en Santiago formará parte del tramo latinoamericano de How Did We Get Here?, gira que también contempla fechas en Argentina, Brasil y México, según la agenda oficial del artista.

En Chile, el show está programado para el 31 de marzo de 2027 a las 21:00 horas en Movistar Arena.

El regreso ocurre después de su anterior paso por el país con Faith in the Future World Tour, gira que fortaleció su posición como artista solista y que recorrió cinco continentes, con presentaciones en recintos de 34 países y estadios de cinco países.

Tomlinson, en tanto, inició su carrera solista con Walls en 2020 y luego publicó Faith in the Future en 2022.