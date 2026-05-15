Vicepresidente de Amazon Web Services confirma que la nueva región de datos en Chile estará lista en la segunda mitad de 2026

Jeff Barr, Vicepresidente y Chief Evangelist de Amazon Web Services, conversó en Agenda Económica sobre el rol que juega la nube en la economía digital y los planes de expansión de la compañía en el país.

Barr es una de las figuras más reconocidas de la industria tecnológica global, con más de dos décadas en AWS, y su visión sobre la nube va más allá de la infraestructura técnica para posicionarla como la herramienta que ha democratizado el acceso al desarrollo tecnológico a escala mundial.

“Yo pienso en la nube como un gran igualador. Ofrece a desarrolladores de todo tipo, tamaños y ubicaciones la habilidad de empezar con una gran idea y una tarjeta de crédito, y pasar de una gran idea a una aplicación que podría ser un desarrollo incluso a nivel global que sirve a millones de clientes. Pueden pasar de ser simplemente estudiantes universitarios en su residencia estudiantil a convertirse en una empresa multimillonaria“, afirmó.

La nube como base de la inteligencia artificial

El ejecutivo también trazó la relación estructural entre la nube y la inteligencia artificial, un vínculo que considera inseparable. A su juicio, la nube es el componente previo que hace posible la construcción de la IA.

Para entrenar un modelo de inteligencia artificial se necesita una gran cantidad de potencia de cálculo, almacenamiento y capacidades de red, recursos que solo pueden obtenerse a esa escala a través de la nube.

En esa línea, puso como ejemplo concreto el caso de Latam GPT, desarrollado en Chile, como muestra de lo que esta infraestructura hace posible en la región.

“La nube es, en efecto, un componente básico que permite la construcción de modelos de IA, y luego se utiliza para aplicaciones de inteligencia artificial también. Para construir un modelo como Latam GPT necesitas una enorme cantidad de potencia de cálculo, almacenamiento y capacidades de red. La única manera de acceder a recursos a esa escala es usando la nube”, sostuvo.

Un momento histórico para el desarrollo tecnológico

En cuanto al futuro de la IA, Barr describió el momento actual como uno de los más emocionantes que le ha tocado vivir en el sector tecnológico.

Señaló que en los últimos cuatro o cinco años el avance ha sido extraordinario, desde herramientas simples que facilitaban la búsqueda de código hasta sistemas que hoy permiten a un desarrollador partir de una idea, seguir una especificación y generar una aplicación completa.

La democratización del desarrollo, dijo, también alcanza a la dimensión lingüística y cultural, ya que las herramientas de IA permiten hoy interactuar en el propio idioma del desarrollador y obtener respuestas en ese mismo idioma.

AWS confirma data center en Chile para la segunda mitad de 2026

La noticia más concreta para Chile fue la confirmación de los plazos de la nueva región de datos que AWS construye en el país. Barr afirmó que el proyecto se mantiene dentro de los tiempos previstos y que estará operativo en la segunda mitad de 2026.

La región, que se compone de múltiples data centers, entregará recursos de red, almacenamiento, computación local e infraestructura de IA directamente en el territorio nacional, lo que permitirá a los desarrolladores chilenos liderar y ejecutar sus aplicaciones de forma local.

“Seguimos con los plazos previstos para la segunda mitad de este año. Lo que sucede habitualmente es que abrimos una región en un nuevo país y, a medida que los clientes comienzan a crear nuevas aplicaciones y a trasladar las existentes, hacemos un seguimiento muy cercano y continuamos ampliando esas instalaciones en respuesta a las necesidades de los clientes”, explicó Barr.

Respecto a si AWS planea abrir más regiones en Chile más allá de la ya contemplada, Barr fue claro en señalar que el foco actual está en hacer bien la primera y dejar que la demanda de los clientes marque el ritmo de la expansión futura.