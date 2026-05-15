Exportaciones ajenas al cobre y litio superan los US$ 19.000 millones en el primer cuatrimestre de 2026 con un alza del 7,4%

Las exportaciones chilenas totalizaron US$ 44.676 millones entre enero y abril de 2026, un 27,3% más que en el mismo período del año anterior, según el informe No Cobre No Litio de ProChile elaborado con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

El grueso del alza provino del segmento cobre y litio, que saltó un 47,7% para llegar a US$ 25.663 millones. Excluyendo esos productos, las exportaciones crecieron un 7,4% hasta los US$ 19.013 millones acumulados en el cuatrimestre, y un 8,1% en el mes de abril, que cerró en US$ 4.487 millones.

Desempeño por sector

El desempeño por macrosector revela un panorama heterogéneo. Minerales no metálicos lideró con un alza de 58,2% hasta los US$ 3.531 millones, impulsado por los derivados de oro, que subieron 130,1% para llegar a US$ 1.870 millones.

Manufacturas creció un 33% hasta US$ 3.211 millones, con sulfatos metálicos disparándose un 761,3% y productos de hierro y acero subiendo 55,6%.

En el extremo opuesto, el agropecuario cayó un 13,5% golpeado por las cerezas frescas, que bajaron 40,5% hasta US$ 1.334 millones, y el sector forestal retrocedió un 15,4% afectado principalmente por la celulosa, que cayó 15,8%.

¿Hacia dónde se exportó más?

En materia de mercados, China mantiene el liderazgo con el 36,66% de participación en el total exportado y US$ 16.385 millones recibidos, creciendo un 23,59%. Estados Unidos se ubica segundo con US$ 7.515 millones y un alza de 18,42%.

India registró un crecimiento de 201,18%, con US$ 2.260 millones, consolidándose como el mercado de mayor dinamismo del cuatrimestre. En el segmento no cobre no litio, India también encabezó la expansión con un alza de 228,7% y US$ 976 millones recibidos.

El alza de los servicios

En el sector servicios, el cuatrimestre cerró con un alza de 15,6% hasta los US$ 1.315 millones, con las TICs como motor principal al crecer 64,3% hasta US$ 407 millones y mantenimiento y reparación disparándose un 223,6%.

Pesca y acuicultura avanzó un 5,8% hasta US$ 3.513 millones, con el salmón y la trucha representando US$ 2.530 millones del total. Vinos, en cambio, fue el sector de mayor caída relativa con un retroceso de 4,2% hasta los US$ 470 millones, afectado en parte por la baja de 37% en las exportaciones hacia Estados Unidos a raíz de los aranceles.