Dólar se dispara $12 y cotiza en torno a los $910, mientras el IPSA sigue a la baja y pierde 0,55%

En rojo cerró este viernes el principal índice bursátil nacional luego de la caída en expectativas de cara a las cifras de inflación. Lo que llevó a la Bolsa de Santiago a finalizar la sesión con una pérdida de 0,55%.

El S&P IPSA terminó la semana en 10.424,65 puntos, lejos de las 10.758,90 unidades en que abrió el lunes.

Entre las acciones más transadas de la jornada, destaca el alza de BCI (+3,39%), Vapores (+3,28%) y Falabella (+1,08%). Mientras que en las que cayeron se encuentran MallPlaza (-3,91%), LATAM (-2,53%) y SQM-B (-2,06%).

Dólar salta $12 hasta los $908

Con una fuerte alza cerró la semana el dólar, tras subir $12 este viernes ante el fortalecimiento de la divisa y la moderación del rally del cobre.

En concreto, la divisa norteamericana finalizó la sesión en $908, con lo que cierra la semana con un alza de $17 respecto a la apertura del lunes en $891.

La fluctuación del dólar frente al peso chileno estuvo marcada por la cotización del metal rojo en la Bolsa de Metales de Londres, donde rozó los US$6,7 la libra, siendo su máximo histórico.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, explicó: “El principal movimiento del día vino desde el cobre, que retrocedió con fuerza desde los máximos históricos cercanos a los US$6,70 por libra hasta la zona de los US$6,29, donde actualmente comienza a lateralizar”.

“La caída del metal rojo responde a toma de utilidades, un Dollar Index más fuerte y crecientes preocupaciones sobre el crecimiento global tras una cumbre entre Trump y Xi Jinping que terminó sin grandes avances concretos para el mercado”, agregó.

En esa línea, afirmó que los últimos datos de IPC e IPP en EE.UU. reforzaron la visión de una Reserva Federal todavía restrictiva, mientras las tasas del Tesoro siguen escalando a máximos del último año.

“En el plano internacional, el foco sigue puesto en Medio Oriente, luego de que las conversaciones entre Trump y Xi no entregaran avances relevantes respecto al conflicto con Irán ni sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz. Esto mantiene al petróleo nuevamente sobre los US$100 por barril, elevando la preocupación inflacionaria global y sosteniendo la fortaleza del dólar“, concluyó.