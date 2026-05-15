Contraloría alerta irregularidades en Hospital de Temuco: Padre e hijo oncólogos derivaban pacientes a su centro privado

La Contraloría Regional de La Araucanía realizó una auditoría al Hospital Hernán Henríquez Aravena y detectó irregularidades administrativas en la derivación de pacientes oncológicos.

En concreto, se reveló que un padre y su hijo, ambos médicos oncólogos del hospital e integrantes del Comité Oncológico, derivaron pacientes a su centro de investigación privado, según estableció el Informe Final N° 887/2025.

A través de un comunicado, el organismo fiscalizador aseguró que estas derivaciones no se ajustaron a la normativa vigente porque “se realizaron contando con acceso a información clínica relevante de los pacientes gracias a los cargos que ostentaban”.

A esto se suma que, pese a que los dos médicos dejaron de formar parte del Comité Oncológico en noviembre de 2024, ambos seguían participando en sus sesiones y teniendo acceso a datos confidenciales y sensibles. Por lo que la CGR detectó “accesos indebidos a fichas clínicas por personas vinculadas al centro privado y por los propios facultativos”.

Además, se constató la existencia de “solicitudes y retiros de biopsias por parte de estos médicos, pese a no ser los tratantes; retiros de muestras por personal del centro de investigación privado; emisión de informes médicos externos incorporados a las fichas clínicas; y la inexistencia de consentimientos informados de los pacientes para su participación en ensayos clínicos”.

Se destaca el caso de una exfuncionaria que cesó en sus funciones en abril de 2021 y mantuvo acceso al sistema hasta agosto de 2024, ingresando de forma indebida a los registros de 765 pacientes.

Por último, se detectó mediante el sistema SIAPER que “570 de los 1.555 profesionales del hospital (37%) que accedieron a las fichas clínicas de una muestra de pacientes no registraban vínculo laboral con la Administración del Estado”.

🔴 INFORME DE AUDITORÍA | Constatamos irregularidades en derivaciones de pacientes oncológicos en hospital de Temuco.

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Acusan débil control interno y supervisión

Desde la Contraloría advirtieron que las derivaciones “no contaban con autorización institucional, evidenciándose la ausencia de procedimientos internos que regulen la realización de estudios o investigaciones en seres humanos fuera del establecimiento hospitalario, lo que habría facilitado las irregularidades detectadas”.

En la misma línea, se detectaron faltas administrativas como:

Deficiencias en el control y supervisión del comité antes mencionado.

Falta de resguardo de la información.

Uso indebido del cargo que afectó la imparcialidad en las decisiones clínicas y derivación de pacientes.

Falencias en la supervisión de la gestión de personas.

Debilidades en el control de solicitudes y retiro de biopsias.

Es por eso que advirtieron que los antecedentes recopilados por la auditoría “dan cuenta de una eventual transgresión de las obligaciones estatutarias y al principio de probidad administrativa, al advertirse el uso de posiciones de influencia para favorecer los intereses particulares”.

Es importante recordar que en 2021 el hospital instruyó un sumario administrativo, que está en etapa de descargos, y la CGR ordenó acreditar la incorporación de las materias observadas en la auditoría.