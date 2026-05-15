Trump asegura que tiene “muy buena relación” con Kim Jong-un y sostiene que están en comunicación

(EFE)- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes haber mantenido comunicaciones con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, con quien mantiene una “muy buena relación”, aunque se negó a detallar sobre la naturaleza de esos contactos y los temas tratados.

Al ser preguntado sobre si se ha comunicado con Kim, Trump respondió con un “sí”; sin embargo, se negó a detallar cuántas veces han dialogado.

“No importa, no les voy a hablar de eso”, dijo a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One, a su regreso a Washington de una visita oficial de dos días a China, donde se reunió con su homólogo, Xi Jinping.

El presidente estadounidense insistió en que el líder norcoreano “ha sido respetuoso” con Estados Unidos.

“Ya saben, tengo una muy buena relación con Kim Jong-un. Es bastante discreta”, agregó.

Trump también informó a la prensa que habló sobre el norcoreano con Xi en Pekín.

Los comentarios de Trump tienen lugar después de que Kim acusara en marzo pasado a Washington de “actos de terrorismo y agresión patrocinados por el Estado” en un discurso donde no mencionó explícitamente a Irán, pero afirmó que la “situación actual” demostraba que su país había tomado la decisión correcta al conservar sus armas nucleares.

Trump ha expresado abiertamente su intención de reunirse con Kim lo antes posible, aunque en octubre del año pasado no logró concretar un encuentro aprovechando la escala en Corea del Sur en el marco de su gira asiática.

Durante su primer mandato, el estadounidense se reunió tres veces con el líder norcoreano, entre 2018 y 2019, y ambos protagonizaron un histórico apretón de manos en la zona desmilitarizada de la península de Corea, aunque las conversaciones no lograron concretar un acuerdo sobre la desnuclearización de Corea del Norte.