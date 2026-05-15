Habla micrero acusado de apuñalar a estudiante en Concepción: “No me di cuenta de que le pegué”

Este viernes se llevó a cabo la audiencia de control de detención y formalización de cargos del conductor de transporte público acusado de apuñalar a un estudiante de educación superior el sábado 25 de abril en Concepción.

La audiencia se realizó en el Juzgado de Garantía de Concepción, donde el detenido dio su versión de los hechos y aseguró: “No me di cuenta de que le pegué, de verdad, se lo juro”, según consignó Radio Biobío.

El presunto ataque se perpetró cuando el universitario, de 21 años, abordó una micro de la empresa Vía Láctea e intentó pagar su pasaje estudiantil con un billete de $5.000. Esto último motivó una discusión que terminó con el estudiante apuñalado, lo que le causó una fractura de costilla y un trauma torácico penetrante con laceración pulmonar.

Tras los hechos, el conductor se dio a la fuga, su registro se borró de la empresa e, incluso, se planteó que él mismo borró las grabaciones de la cámara de la micro del momento en el que sucedió el altercado.

Fue el jueves 14 de mayo cuando la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de Chile tuvo información de su paradero y procedió a su detención.

“No me di cuenta de que le pegué”

En la audiencia, el sujeto confirmó que el universitario intentó pagarle el pasaje estudiantil con $5.000 y ante eso, él le cobró la tarifa completa.

“Le digo: ‘Flaco, venís pasado a marihuana, ¿cómo te voy a cobrar pasaje de estudiante? Y más encima, me estás pagando con 5 mil pesos'”, relató.

Fue entonces cuando, según su testimonio, el estudiante empezó a insultarlo y un pasajero de la micro se ofreció a pagarle el pasaje, lo que puso una pausa a la discusión entre ambos.

“Me olvidé del tema y cuando llego a San Martín, a la altura de Caupolicán, veo que se baja gente, aproximadamente unas 10 o 15 personas; el muchacho se baja de los últimos, me amenaza con algo que tenía en la mano y quebró un espejo”, aseguró.

Ante esto, el conductor dijo que intentó ahuyentarlo al hacer como que lo atacaba.

“No me di cuenta de que le pegué, de verdad, se lo juro. El muchacho siguió corriendo y yo seguí mi recorrido hasta Centinela. Eso fue lo que pasó”, sostuvo.

Prisión preventiva para el conductor

La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, ya que exponían que suponía un riesgo para la seguridad de la sociedad ante los antecedentes recopilados.

El Juzgado de Garantía de Concepción acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó prisión preventiva para el conductor. Además, fijó un plazo de tres meses para que la fiscalía investigue cómo sucedieron los hechos, ante los testimonios distintos de las dos partes involucradas.