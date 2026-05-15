¿División en el Gobierno? Ministra Chomalí cuestiona propuesta de “reportar” a migrantes en atenciones de salud a pesar de respaldo de autoridades

La ministra de Salud, May Chomali, cuestionó la propuesta presentada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y que apunta que instituciones de salud, previsionales y educacionales entreguen información sobre migrantes irregulares en Chile.
Esto, luego que la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, asegurara este viernes en Radio Agricultura que “todo lo que ayude para que tengamos un control migratorio adecuado, debemos instar a que sea así”.
En este contexto, la ministra Chomali aseguró en diálogo con Radio 13C sobre la propuesta que “nosotros lo estamos mirando con bastante preocupación“.
“Porque nosotros no podemos -desde el Ministerio de Salud- informar de esos temas, porque esa información que se está entregando, en el contexto de una atención sanitaria, y eso está resguardado por el Código Sanitario y la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes. Y eso lo vamos a defender absolutamente“, añadió la secretaria de Estado.
Del mismo modo, sostuvo que “hay algunos otros temas que nosotros los hemos planteado en el Gobierno central y han estado todos de acuerdo, en el sentido que nosotros no podemos, desde Salud, negar una atención. Porque no solamente ponemos en riesgo la vida de esa persona, sino que también ponemos en riesgo la vida del resto de la población”.
A su vez, la ministra Chomali advirtió que “un niño migrante irregular no vacunado es un riesgo de muerte para ese niño, pero también es un riesgo de contagio para los otros niños chilenos. Y eso es algo que se ha discutido mucho en el seno del Comité de Ministros. Están todos de acuerdo que nosotros no podemos negarle la atención de salud a las personas”.
“No sé cómo calificarlo. Hay que conversarlo en la interna. Pero esto es algo que ya habíamos conversado en el contexto de los consejos de ministros. Primero, nosotros no podemos ir en contra de la Ley de Deberes y Derechos del paciente, y tampoco podemos negarle la atención de salud de un migrante”, remató la ministra de Salud.
