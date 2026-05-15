Aduanas incautó más de 364 mil artículos tecnológicos de contrabando en San Antonio: Tenían logos falsos de certificación

La Dirección Regional de Aduanas de San Antonio logró la incautación de más de 2 millones de dólares en objetos tecnológicos de contrabando en el Puerto de San Antonio.

La situación quedó al descubierto cuando trabajadores inspeccionaron un contenedor que intentaba ingresar a Chile con “artículos de casa”; sin embargo, en su interior contenía diferentes productos tecnológicos avaluados en US$ 2.340.838.

Según señalaban los documentos asociados al contenedor, este debía tener racks de televisión, bolsas no tejidas, tendederos de ropa, entre otros productos.

Al verificar la carga, los funcionarios dieron cuenta que había artículos tecnológicos de distintas marcas, como Apple, Samsung, JBL y Xiaomi.

La institución detalló que se decomisaron 364.602 unidades de los productos. Entre ellos había 38 mil unidades de audífonos Apple; 40 mil unidades de TV box; 245 mil sets de carga armados; 32 mil cables de carga en cajas; 3 mil cables a granel; 5 mil unidades de audífonos Samsung; 1 bicicleta; 1 chaqueta y 1.600 unidades de audífonos JBL.

En el contenedor también se hallaron etiquetas de certificación como las que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) exige a esta clase de mercancías para ser vendidas en el comercio formal.

El director de la Aduana Regional de San Antonio, Ángelo Vergara, dijo que “acá hay un perfilamiento de riesgo, se hace un análisis en base a la carpeta de despacho y se selecciona un contenedor”.

“Lo importante aquí es destacar, tal como lo dijo el delegado, que hay que atacar el comercio ilegal, hay que proteger el comercio formal en Chile y en ese sentido Aduana hace esta labor 365 días al año y prueba de ello es que durante este año ya llevamos más de 2.200.000 unidades incautadas”, añadió.

Asimismo, indicó que el “modus operandi” de los involucrados tuvo en cuenta sellos de la SEC con el objetivo de “dar apariencia de legal; por lo tanto, acá hay una organización detrás, esto no es solamente un contrabando de tecnología, sino que lo que se busca es estafar a las personas”.