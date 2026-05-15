Louis Tomlinson vuelve a Chile con nuevo disco y show en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas para el concierto

Louis Tomlinson confirmó su regreso a Chile con un concierto en Santiago como parte de su gira mundial How Did We Get Here?, una nueva etapa en vivo que acompaña el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, How Did I Get Here?

Con este nuevo trabajo, el cantante británico conocido mundialmente por haber sido parte de One Direction, alcanzó el número uno en Reino Unido, Bélgica, Países Bajos y España, además de ingresar al Top 5 en países como Australia, Austria, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Suiza.

El disco incluye canciones como Lemonade, Palaces, Imposter, Sunflowers y Lucid, con una propuesta que combina elementos del pop y el indie, pero desde una perspectiva más expansiva y personal que sus trabajos anteriores.

Para este proyecto, Tomlinson trabajó junto a su principal colaborador y coproductor, Nico Rebscher, y desarrolló parte del proceso creativo en Santa Teresa, Costa Rica. Según explicó el artista, ese entorno ayudó a definir el tono del álbum. “Siempre he querido grabar un disco en algún lugar tropical”, señaló. “Tenía que sonar alegre y cálido para reflejar ese cambio en mi confianza”.

El propio cantante ha descrito How Did I Get Here? como “el disco que siempre merecí hacer”, una definición que apunta a un momento de mayor seguridad dentro de su camino solista.

“Mi pan de cada día es la honestidad. De verdad que llevo el corazón en la mano, y espero que eso se refleje en la música. Sigo aprendiendo y mejorando como cantante y compositor”, afirmó en el comunicado oficial.

La nueva gira llega después del recorrido internacional de Faith In The Future World Tour, con el que Tomlinson se presentó en distintos continentes y reforzó su posición como artista en vivo.

Ese proceso, según el propio músico, fue decisivo para el álbum que ahora presenta. “Fue mi gira en solitario más grande y una auténtica prueba de concepto”, dijo. “Mirar a la primera fila y ver lo que el espectáculo significaba para el público me dio muchísima confianza”.

Antes de llegar a Chile, Tomlinson continuará con una agenda internacional que incluye presentaciones en México, Reino Unido y Norteamérica, como parte de un calendario que mantiene al artista en movimiento durante esta nueva fase de su carrera.

Fecha, lugar y venta de entradas para Louis Tomlinson en Chile

El concierto de Louis Tomlinson en Chile se realizará el 31 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Santiago.

La preventa exclusiva comenzará el lunes 25 de mayo a las 11:00 horas, con un 20% de descuento para clientes Entel o para quienes paguen con tarjeta Santander.

La venta general estará disponible desde el miércoles 27 de mayo a las 11:01 horas a través de Puntoticket.