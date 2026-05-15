Corte de Apelaciones revisa recurso de amparo de Joaquín Lavín León

La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisó el recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León.

El exdiputado se mantiene cumpliendo la medida de prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber desde hace una semana. Es imputado por la Fiscalía por los delitos de fraude al fisco, uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias.

Durante esta jornada, la acción fue argumentada por parte de la defensa del exparlamentario y posteriormente fue rebatida por los otros intervinientes.

El resultado del recurso aún no se ha dado a conocer.

La defensa ha señalado que los derechos fundamentales de Lavín León han sido vulnerados a través de la medida cautelar y que habría habido irregularidades. Así, buscan revertir la prisión preventiva.

“La defensa pidió el amparo por ‘a’ y los intervinientes alegaron ‘b'”, dijo el abogado defensor Cristóbal Bonacic.

“Mientras no haya un pronunciamiento por parte de un tribunal, no voy a hacer alegaciones de fondo. Pero lo único que puedo anticipar es que esta defensa se preocupó de la argumentación sobre una cosa y los recurridos —el Ministerio Público, la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado— alegaron ‘b’, o sea, no se hicieron cargo de lo que yo dije”, añadió.

Así, será el tribunal el que “ponderará si eso es suficiente o no”. Es importante que el organismo “adopte una decisión de acuerdo al mérito de la alegación. Nosotros confiamos en los tribunales correspondientes”.

Si bien el abogado defensor no detalló los fundamentos que entregó ante la corte, en la carpeta se señala que Lavín León habría sido formalizado por hechos que no fueron parte del desafuero.

Asimismo, se apuntó a que el juez Daniel Urrutia habría hecho una especie de copypaste en la minuta del Ministerio Público para explicar los hechos que detalló en la resolución.

Por su parte, el fiscal Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, sostuvo que “acá no hay que olvidar que es un recurso de amparo y no un recurso de apelación. En el recurso de amparo solo y tan solo no es respecto del mérito de si el delito existe o no existe, si adhiere antecedentes respecto a los cuales no tenía la calidad de autor. Eso no es la discusión”.

“En definitiva, si la defensa pudo haber ejercido ese derecho, tuvo que haber deducido un recurso de apelación y que no se hizo”, agregó.

En esa línea, el persecutor explicó que lo que se discute en un amparo constitucional es que “aquellos delitos que se autorizaron en el desafuero por la excelentísima Corte Suprema fueron o sirvieron de base para que el Tribunal de Garantía pueda disponer o no la prisión preventiva. Y en eso fuimos sumamente categóricos, que los delitos por los cuales fueron aprobados los desafueros respecto del exdiputado Lavín fueron los mismos que tuvo en consideración el tribunal para dictar la prisión preventiva”.