“Necesitamos algún grado de alerta…”: Kast aborda reparos de la ministra Chomali a reportar migrantes irregulares en hospitales

El presidente José Antonio Kast abordó este viernes la preocupación de la ministra de Salud, May Chomali, sobre la indicación ingresada a un proyecto de ley que ordenará a los establecimientos de educación y de salud entregar información sobre migrantes en situación irregular.

En un punto de prensa en Atacama, el mandatario aseguró que comparte “plenamente la preocupación de la ministra de atender a las personas que tengan alguna enfermedad o alguna urgencia; eso siempre va a ocurrir”.

No obstante, precisó que “cuando las personas se presentan a un servicio de salud y no se identifican, necesitamos algún grado de alerta. No para no atenderlos, sino porque, de nuevo, en el mismo sentido del orden que requerimos en nuestro país, tenemos que ir teniendo información sin quitarle la atención médica de urgencia a nadie”.

Asimismo, planteó otras alternativas a la indicación para no pasar a llevar “ninguna Ley de Pacientes”.

“Podríamos hacerlo de una manera distinta, sin pasar a llevar ninguna ley de pacientes, que yo comparto esto con la ministra, y no está en la indicación de esa manera. Pero nosotros, por ejemplo, podríamos determinar que se vuelva a restablecer una presencia policial en cada uno de los servicios de salud, para poder ir analizando y preguntando a las personas que se vayan identificando antes de entrar”, propuso.

Por último, sostuvo que la indicación tiene como objetivo desincentivar el ingreso irregular de migrantes a Chile y señaló que en las próximas semanas plantearán distintas normas de migración en relación a ello.

“Va a haber distintas normas que vamos a ir planteando en las próximas semanas para ordenar el tema de la migración, que tiene afectados y colapsados a varios de nuestros servicios en temas de seguridad, salud y educación”, cerró.