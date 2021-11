El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, invitó al Partido Comunista (PC) a retractarse del apoyo que la colectividad le dio a la situación política y de elecciones en Nicaragua. Asimismo, la diputada Camila Vallejo (PC) aseguró que la declaración “no fue discutida ni resuelta por la dirección colectiva”.

El partido presidido por Guillermo Teillier, junto a otros movimientos, defendió los comicios en el país caribeño y condenó el no reconocimiento que anunció el gobierno del presidente Sebastián Piñera.

Sin embargo, y ante los cuestionamientos de personeros políticos, Teillier aseguró que “la política exterior en el gobierno de Apruebo Dignidad será responsabilidad de Gabriel Boric. El PC acatará, aunque se expresen diferencias. Pero en esta materia nuestro propósito es llegar al máximo de acuerdos, con disposición a discutir todos sus aspectos”.

La política exterior en el gobierno de Apruebo Dignidad será responsabilidad de Gabriel Boric. El PC acatará, aunque se expresen diferencias. Pero en esta materia nuestro propósito es llegar al máximo de acuerdos, con disposición a discutir todos sus aspectos. — Guillermo Teillier (@gteillier) November 12, 2021

Lee también: Tras declaración del PC: Boric reitera condena a situación en Nicaragua y Sichel lo acusa de ingobernabilidad

Boric: “Respeto total e irrestricto a la democracia en todas partes, incluyendo Nicaragua”

Luego de los dichos del líder comunista, se le consultó a Boric cuál era su impresión sobre la declaración del partido.

“Yo invito al PC a retractarse del apoyo a la situación que se da en Nicaragua”, respondió. “Lo he conversado con varios militantes del PC y la verdad están bastante sorprendidos, porque esta no fue una declaración que se haya conversado al interior del partido y no me cabe ninguna duda de que la mayoría de los compañeros y compañeras del PC no están de acuerdo con lo que se emitió”, agregó.

Tras ser consultado sobre los emplazamientos de ingobernabilidad que podría tener su eventual mandato debido a la discrepancia en el tema con el PC, el diputado contestó que “se va a gobernar con la decisión del presidente de la República de respetar 100% la democracia y en eso no nos vamos a perder ni un segundo”.

🔴 AHORA | Boric por respaldo del PC a reelección de Ortega en Nicaragua: "Esa declaración no representa a Apruebo Dignidad. Mi posición es clara: respeto total e irrestricto a la democracia en todas partes, incluyendo Nicaragua" Más informaciones en https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/bVeflS0eur — CNN Chile (@CNNChile) November 12, 2021

“Conversen con Karol (Cariola), con Camila (Vallejo), no tengo ninguna duda de que en la mayoría de los compañeros y compañeras del PC hay una valoración irrestricta por la democracia y esa declaración no representa a Apruebo Dignidad y acá mi posición es clara: respeto total e irrestricto a la democracia en todas partes, incluyendo Nicaragua”, finalizó.

A las pocas horas, la diputada Vallejo (PC) afirmó a través de Twitter que la declaración de la colectividad “no fue discutida ni resuelta por la dirección colectiva del partido“.

Esta declaración no fue discutida ni resuelta por la dirección colectiva del partido. Condenamos las violaciones a los DDHH en Nicaragua, Chile y cualquier parte del mundo. Gabriel Boric será nuestro pdte. y él será quien defina la política exterior del gob de Apruebo Dignidad. https://t.co/U7hchluyIt — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) November 12, 2021

“Condenamos las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, Chile y cualquier parte del mundo. Gabriel Boric será nuestro presidente y él definirá la política exterior del gobierno de Apruebo Dignidad“.

Por su parte, la parlamentaria Karol Cariola (PC) manifestó en sus redes sociales que no conocía la declaración de su partido y recalcó que “no adhiere” a ella.”Tengo la convicción de que Gabriel Boric como futuro presidente tiene en sus manos la responsabilidad de llevar las relaciones internacionales del país y lo respaldaremos en ello”.

Ante la polémica sobre declaración de Nicaragua, no la conocía y personalmente no la adhiero. Tengo la convicción de q @gabrielboric como futuro presidente tiene en sus manos la responsabilidad de llevar las relaciones internacionales del país y lo respaldaremos en ello #Seguimos — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) November 12, 2021

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), no quiso quedarse atrás y sostuvo en Twitter que nunca estará de acuerdo “con regímenes que persiguen y encarcelan a sus opositores“. “Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, nunca con menos. Aquí no hay dobles lecturas”.

“No olvidar que el manejo de la política exterior recae en el propio presidente de Chile, el cual sin duda alguna lo hará sobre los principios democráticos que sustentan nuestro conglomerado Apruebo Dignidad”, agregó el ex candidato presidencial.