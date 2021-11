El candidato del pacto político que integra el Partido Comunista dijo no tener duda que los comicios no cumplen "con los estándares básicos para ser considerados una elección legítima”. No obstante, la colectividad presidida por Guillermo Teillier, junto a otros movimientos, respaldó el proceso en el país caribeño y criticó el no reconocimiento anunciado por La Moneda.