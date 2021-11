La senadora de la Democracia Cristiana (DC) Carolina Goic conversó con Última Mirada sobre las amenazas que recibió luego de votar en contra del proyecto que busca un cuarto retiro de los fondos previsionales. La parlamentaria afirmó que “más allá de mi caso, me parece que lo que no podemos hacer es normalizar que estas situaciones se den, que algunos incluso casi justifiquen -no quiero usar ahí un adjetivo más fuerte-. Me parece que no. Aquí hay una línea roja de alguna manera, son cosas que son inaceptables porque si algo tenemos que defender en nuestro país es el derecho a disentir, a tener posturas distintas y que eso no signifique que tú tengas que enfrentar el temor a la funa o a la amenaza directa”. En el segundo bloque, el periodista Fernando Paulsen entrevistó al director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, sobre el retorno a clases presenciales anunciado por el Ministerio de Educación.