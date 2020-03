VIDEO RELACIONADO – Derechos sexuales y reproductivos: El problema de la falta de educación sexual ( 05:09)

Históricamente, las mujeres han estado relegadas a un segundo plano en distintos ámbitos, nunca permitiéndoles el rol protagónico. Pese a que Alice Guy fue la primera cineasta en el mundo, es David Griffith a quien se reconoce como tal. De hecho, la madre del séptimo arte ni siquiera aparecía en los créditos de sus primeros cortos.

“La igualdad sólo puede restablecerse cuando ambos sexos gocen de derechos jurídicamente iguales; pero esta liberación exige la vuelta de todo el sexo femenino a la industria pública. La emancipación de la mujer no es posible sino cuando esta puede tomar parte en vasta escala en la producción social”, escribió en 1949 la filósofa, periodista, escritora y activista feminista francesa Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo.

Hoy las palabras de Simone se están llevando a la práctica. Cada día son más las mujeres que trabajan en la industria cultural y llevan tópicos de la lucha en las distintas plataformas. Series, discos, películas, podcast, libros y documentales con perspectiva de género, en las cuales las mujeres son las protagonistas de las historias.

A continuación, te presentamos una lista con las que debes conocer:

1. Serie: “Orange is the New Black”

La serie de comedia-drama, creada por Jenji Kohan, es una adaptación del libro Orange is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres, de Piper Kerman, el cual relata las memorias de la autora sobre la vida en la cárcel.

OITNB cuenta la historia de Piper Chapman, una mujer blanca que debe cumplir una condena por hechos que ocurrieron hace 10 años sobre tráfico de drogas. Más allá de la trama de Piper, la serie nos lleva a conocer las historias de distintas reclusas: blancas, negras, inmigrantes, lesbianas, trans, de la tercera edad, entre otras. En cada caso hay una potente reflexión con perspectiva de género, que hablan desde la reapropiación de cuerpo hasta las injusticias diarias que agreden a las mujeres, independiente de su sexualidad, religión o etnia.

2. Serie: “Big Little Lies”

Este drama estadounidense, creado por David E. Kelley y basado en el libro homónimo de Liane Moriarty, retrata la vida de tres madres: Celeste, Madeline y Jane. El lazo entre ellas, junto con otros personajes femeninos, se hace más fuerte después de un crimen que ocurre en una gala de la escuela de sus hijos.

En sus dos temporadas, los personajes femeninos deben enfrentar complejas situaciones no sólo en el ámbito familiar, sino que también en lo social y laboral. La sororidad entre ellas es clave. Es lo que las lleva a seguir adelante, a empoderarse y a enfrentar juntas las injusticias del sistema y de la sociedad.

3. Serie: “Gilmore girls”

Creada por Amy Sherman-Palladino -la misma directora tras la premiada The Marvelous Mrs. Maisel-, Gilmore Girls muestra la vida de una madre soltera (Lorelai) y su hija (Rory) desde que ésta ingresa a una secundaria privada de élite hasta que se gradúa de la universidad de Yale. A lo largo de sus siete temporadas, Lorelai alienta a Rory a perseguir sus metas como ella mismo lo hizo tras convertirse en madre adolescente.

La serie está llena de personajes femeninos fuertes, como la abuela de Rory o sus mejores amigas, y de inspiraciones feministas que la misma joven destaca en su discurso de graduación: de Jane Austen a Patti Smith.

4. Serie: “Unbelievable”

La historia inspirada en el reportaje ganador del premio Pulitzer La inconcebible historia de una violación, escrito por Christian Miller y Ken Armstrong, cuenta el relato de Marie, una adolescente huérfana que, al ser víctima de una violación, decide denunciar ante la justicia. La policía de Washington la revictimiza, pone en duda su testimonio y presentan cargos en contra de ella.

Por otro lado, en Colorado, dos detectives mujeres investigan casos de violación con patrones en común. En dicha investigación se encuentran con el caso de Marie y trabajan para conseguir la justicia para las víctimas. La serie muestra cómo las detectives abordan de manera correcta y eficiente un tópico que la justicia no siempre ha abordado de la manera adecuada: los delitos sexuales en contra de las mujeres.

5. Serie: “Ramona”

Dirigida por Andrés Wood y protagonizada por Giannina Fruttero y Belén Herrera, Ramona expone la vida de dos hermanas que se ven obligadas a migrar del campo a Santiago a fines de los ’60. Una vez en la capital, se instalan a vivir en un campamento y conocen a una prostituta (Paola Lattus). Juntas comienzan a participar de un movimiento que aboga por la toma de terrenos que promete sacarlas de la marginalidad. Bajo el subtítulo “hay mujeres que luchan toda la vida”, la serie muestra el ingenio y fortaleza de sus protagonistas.

6. Canción: Denise Rosenthal – Lucha en equilibrio

Con el single Cambio de piel, lanzado en noviembre de 2016, la cantante daba luces de su nueva etapa musical en la que abre un espacio de su intimidad e identidad. Canciones como Encadená y Lucha en Equilibrio son algunos ejemplos de la potencia de sus letras en cuanto al empoderamiento femenino, la sororidad y los estereotipos de belleza que impone la sociedad. En sus canciones también le habla a mujeres que son importantes para ella, tales como su madre, abuela y su mejor amiga, Isidora, quien murió en un accidente de tránsito.

7. Canción: Nathy Peluso – Corashe

Esta cantante hispanoargentina exuda empoderamiento. Sus líricas están plagadas de mensajes de amor propio y a la vez desafiantes hacia la masculinidad tóxica. Corashe, por ejemplo, “surge de estar harta de hombres que no tenían valor para estar conmigo porque obviamente les asustaba mi seguridad, mi poder y mi gran coño peludo“, contó a Vein. Se reconoce a sí misma como feminista, y aunque no lanza consignas directas, su forma de plantarse frente al mundo dice mucho más.

8. Canción: Ana Tijoux – Antipatriarca

Estrenado en 2014, Vengo contiene una de las canciones chilenas feministas por excelencia, Antipatriarca, en la que Tijoux cantaba “no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece”, incluso antes que reventara la nueva ola feminista. La artista, que se hizo un nombre en un estilo musical dominado por los hombres -el hip hop-, ha sido reconocida internacionalmente por su trabajo.

9. Canción: Beyoncé – Freedom

Lemonade, el sexto álbum de la cantante, fue lanzado en abril de 2016 y estuvo acompañado de un documental del mismo nombre. El título del disco está inspirado en la abuela de su marido, Jay Z, Hattie White. Esto queda en manifiesto al final de la canción Freedom, cuando se escucha a White diciendo “tuve altibajos, pero siempre encontré la fuerza en mi interior para reponerme. Me daban limones, pero hice limonada”. En el disco, Beyoncé expone lo que es el amor, el desamor, la lucha política, social, el racismo y el empoderamiento de la mujer negra. Cada canción, de estilos que van desde el pop, blues hasta el rock, son gritos de autoconocimiento y libertad.

10. Canción: Ivy Queen – Yo quiero bailar

En 2003, la cantante puertorriqueña de reggaetón Ivy Queen lanzó su single Yo quiero bailar, en el cual dice “eso no quiere decir que pa’ la cama voy”, realizando una referencia al consentimiento. “Cuando iba a las discotecas veía como a las pretty girls los hombres las agarraban y querían llevárselas a bailar, pero era un contacto muy agresivo y todas las mujeres como que ‘ugh este tipo’, y ahí nació Yo quiero bailar”, contó la artista en el corto Hasta abajo: Feminism, Sexuality and Reggaeton.

11. Película: “Talentos ocultos”

Esta cinta biográfica, dirigida por Theodore Melfi y basada en el libro homónimo -de no ficción- de Margot Lee Shetterly, cuenta la historia de tres mujeres afroamericanas especialistas en Matemáticas: Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson. El film retrata las dificultades que deben enfrentar las tres para llevar a cabo su trabajo para la NASA, como la doble discriminación -por ser mujeres y por su color de piel- y la sobrecarga de trabajo tanto laboral y familiar.

12. Película: “El seductor”

Sofia Coppola (Vírgenes Suicidas) dirigió el remake de una cinta de 1971 protagonizada por Clint Eastwood. En la película original vemos cómo el protagonista, un soldado que es rescatado por un grupo de jóvenes va seduciendo una a una a las habitantes de una escuela, generando un ambiente generalizado de celos. Lo que Coppola quiso hacer fue mostrar los hechos desde la perspectiva de las mujeres. Su trabajo la llevó a convertirse en la segunda mujer en ganar la Palma de Oro de Cannes por Mejor Dirección.

13. Película: “Thelma y Louise”

Escrita por Callie Khouri y dirigida por Ridley Scott, en esta película vemos cómo Thelma -a quien su esposo trata como niña- y Louise -una camarera que sueña con casarse con su novio- inician un viaje para alejarse de la rutina y de sus frustraciones. Sin embargo, esta escapada termina siendo una serie de sucesos dramáticos. La cinta retrata en diferentes ámbitos la violencia de género, las libertades, el empoderamiento y la lealtad femenina.

14. Película: “Valiente”

La trama de gran parte de las películas animadas infantiles se centraban en un héroe que rescataba a la princesa. Esta película rompe esos patrones. Valiente fue estrenada en 2012 y relata la historia de una princesa que no quiere ser princesa, pero nadie la salva de su destino. Ella puede cambiar los caminos que dictan su vida de forma independiente.

15. Películas: “7 semanas “

Inspirada en hechos reales, 7 semanas trata sobre una joven universitaria que queda embarazada a los 23 años y decide abortar pese al entusiasmo de su familia por la eventual llegada de un bebé. Cuando la cinta fue estrenada en 2016, la mujer en la que se inspiró el guion relató a El Dínamo las dificultades de abortar en Chile, además de la condena social a la que son sometidas las mujeres: “Todo el mundo opina y se cree con el derecho de imponer su verdad ante tu experiencia. La gente sigue sentenciando a la mujer por decidir por su cuerpo“.

16. Podcast: Copadas

Nacido en 2018 y con un logo que hace referencia a la copita menstrual, Copadas es un podcast que surgió en Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile. Camila Monsalva, Toña González, Camila Magnet y Lila Osorio hablan -siempre con enfoque de género- de temas tan diversos como la responsabilidad afectiva, el vegetarianismo y la violencia estatal contra las mujeres. Escúchalo acá.

17. Podcast: Womansplaining

La periodista y escritora colombiana Gloria Esquivel conduce este podcast en el cual habla con distintas mujeres sobre política, amor romántico, estereotipos de género, aborto, deporte, entre otros tantos temas, siempre desde el punto de vista de la mujer. Escúchalo acá.

18. Podcast: Feminismos y un rollito así

“Platicamos sobre feminismos, ser mujer y cómo enfrentamos la vida”, dice la descripción de este podcast creado en México con la colaboración de Nosotras Colectiva. Temas como la menstruación y amor romántico se hablan en este espacio dedicado a las mujeres. Escúchalo acá.

19. Podcast: Aló Solte

Durante dos años, Paola Molina, Lula Almeyda y Beibi Josephine realizaron este podcast en el cual conversaron de situaciones cotidianas que pasan en la vida, pero también con perspectiva de género. En ese sentido, tocaron temas como la sexualidad, la representación de la mujer en el cine, publicidad, mujeres en el fútbol, entre otras temáticas feministas. Escúchalo acá.

20. Podcast: Women of the hour

Lena Dunham, la creadora de la serie Girls, conduce este podcast que es definido como una miniserie sobre la amistad, el amor, el trabajo, los cuerpos y más. Cada episodio está construido en torno a una conversación con una mujer inspiradora: desde la conocida actriz Emma Stone hasta, por ejemplo, la escritora Ronnie Konner, quien relata cómo ha sido su vida tras el derrame que la dejó con parálisis. Encuéntralo acá.

21. Libro: Chimamanda Ngozi Adichie – Todos deberíamos ser feministas

We should all be feminist es un ensayo de Chimamanda Ngozi adaptado de una charla TED que realizó en 2013. Con un lenguaje directo, la escritora explica cómo es ser feminista en el siglo XXI mediante anécdotas, ejemplifica los micromachismos y habla con datos sobre la brecha de género. “Cuanto más arriba llegas, menos mujeres hay”, expone.

22. Libro: Simone de Beauvoir – El segundo sexo

En 1949, la escritora francesa habló sobre los estereotipos históricos impuestos por la sociedad hacia las mujeres y cómo así nos transformamos en el segundo sexo, debajo del primer sexo: los hombres. Argumentado con datos biológicos, psicoanalíticos, políticos, históricos y filosóficos, la autora repasa el destino, la historia, los mitos, la formación, la situación y la justificación para, finalmente, llegar “hacia la liberación” de las mujeres.

23. Libro: Virginia Woolf – El cuarto propio

Con un análisis sociopolítico desde la perspectiva de género, en 1929 Virginia Woolf reflexiona sobre las relaciones de poder desequilibradas que existen entre los hombres y las mujeres, sobre todo en el ámbito académico. En compañía del estilo literario que la caracteriza, la escritora busca dar respuesta al origen de la desventaja que viven las mujeres con los hombres.

24. Libro: Faride Zerán (editora) – Mayo feminista: La rebelión del patriarcado

Editado por la Premio Nacional de Periodismo 2007, Faride Zerán, este libro reúne 14 puntos de vista sobre el estallido de la cuarta ola feminista en Chile. Tomando como punto de partida la primera toma en la Universidad Austral de Chile, y a través de distintas disciplinas, los relatos dan cuenta de la rebelión que surgió desde los planteles de educación superior y que se extendió hacia todos los ámbitos de las vidas de las mujeres.

25. Libro: Louisa May Alcott – Mujercitas

El libro fue publicado en 1868, pero es un clásico que sigue marcando a generaciones hasta hoy. Trata sobre la vida de las hermanas March y el proceso en el que dejan de ser adolescentes y pasan a ser adultas. A pesar de que se enmarca en la época de la guerra civil de Estados Unidos (1861-1865) y la docilidad está presente, la autora retrata revoluciones personales de feminismo y la rebeldía respecto al sistema patriarcal.

26. Documental: “She is beautiful when she’s angry”

La cineasta Mary Done crea este documental en 2014 para retratar el movimiento de liberación de las mujeres surgido en Estados Unidos entre 1966 y 1971. Consignas como “trabajo y educación igualitarios” marcaron las manifestaciones. Una de las protestas clave fue la realizada en Miss América, donde reclamaban que “juzgan a mujeres como objetos sexuales” y cuando la verdad es que “todas las mujeres son bellas”.

27. Documental: “Feministas, ¿qué estaban pensando?”

A mediados de los ’70, la fotógrafa Cynthia MacAdams retrató a artistas, cineastas y escritoras que se propusieron cambiar el mundo desde una perspectiva de género. Este documental hace un repaso por dichas fotos y recoge los testimonios de algunas de esas mujeres, como Jane Fonda, Lily Tomlin, Judy Chicago y Laurie Anderson.

28. Documental: “Period. End of Sentence”

La producción de Netflix, ganadora de un Oscar como Mejor Documental Corto (2018), sigue a un grupo de mujeres que viven en una zona rural de India y que hacen toallas higiénicas en una pequeña fábrica. En 36 minutos, el documental expone cómo continúa el estigma de la menstruación y cómo las mujeres buscan luchar por la independencia económica.

29. Documental: “Girl rising”

Cuenta la historia real de nueve niñas y adolescentes que, en distintos lugares del mundo, rompieron las barreras para lograr una sociedad más equitativa. La historia de Malala Yousafzai, quien exigió que las niñas tengan derecho a una educación, se complementa con Amina de Afganistán, Yasmin de Egipto, Senna de Perú, Suma de Nepal. Entre otras, reflejarán cómo las niñas pueden mejorar el mundo.

30. Hoy y no mañana

El documental chileno dirigido por Josefina Morandé y producido por Consuelo Castillo se estrenó en abril de 2019 y retrata el movimiento Mujeres por la vida, que surgió como resistencia a la dictadura de Augusto Pinochet. Mónica Echeverría, Estela Ortiz, Kena Lorenzini, Fanny Pollarolo y Lotty Rosenfeld, entre otras figuras que fueron parte del colectivo y que denunciaron los atropellos a los derechos humanos en la época, relatan su participación en el movimiento.