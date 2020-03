Sofía Dorta nos recibe en la casa central de la Universidad Católica donde estudia chino mandarín y a sus 13 años ya habla inglés y esperanto. Y es que aparte de la tecnología e informática, los idiomas y la lingüística son otras de sus pasiones. Carga una guitarra porque nos cuenta que desde siempre le ha gustado la música, aunque su amor lo tiene claro.

“Mi amor por la programación parte cuando yo estaba en tercero básico y en el colegio usábamos Scratch. Me gustaba Scratch, pero quería saber si había algo más interesante”, cuenta Sofía, quien aprendió a leer antes de los tres años y que cuando cumplió 11 fue invitada a participar en Index, una conferencia de desarrolladores informáticos que se realiza en Estados Unidos.

Y continúa contando que “y así, en la página que usábamos abajo decía Java Script para octavo básico. Entonces yo quería saber qué es Java Script y lo busqué y ahí empezó esta gran aventura”.

A esa edad, Sofía ya había creado Electrobot, un bot para telegram realizado con inteligencia artificial: “Estaba muy obsesionada con la música electrónica en ese tiempo, así que lo hice para que explicara los distintos géneros”.

“Me gusta dibujar, tocar la guitarra, me gusta mucho la música, me paso mucho tiempo descubriendo autores nuevos”, agrega la adolescente que en 2018 recibió el Premio Innovación y Emprendimiento del Diario Financiero y ha participado en importantes ferias tecnológicas internacionales.

“Mi sueño es hacer mi sistema operativo, ese siempre ha sido un fin. También quiero hacer mi empresa Code Classroom porque quiero realizar un aporte para que todos los niños en todos los rincones del país puedan usar tecnología de manera divertida y segura”, nos dice muy convencida de lograrlo.

Sofía Dorta, a sus 13 años, es una niña que está rompiendo esquemas con su inteligencia y perseverancia, una súper chilena digna de destacar.