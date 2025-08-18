Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

La primera temporada, conducida por la periodista Carolina Urrejola, contempla 27 entrevistas para conocer a los hombres y mujeres que promueven el cambio social con acciones concretas.

En Chile hay personas que ponen sentido de urgencia a los dolores de nuestro país y el bienestar de la niñez es uno de ellos. Estos líderes buscan transformar realidades, construyen comunidades, y escriben el futuro de Chile desde la causa que abrazan.

Voces que Impactan es un ciclo de entrevistas conjunto entre CNN Chile y la Fundación Colunga, que invita a conocer las historias de quienes lideran el cambio social en Chile. Cada uno de los 27 episodios contiene una conversación íntima con protagonistas de la Red de Impacto de Fundación Colunga, donde se puede descubrir cómo se forja el liderazgo auténtico movido por un propósito, cómo la innovación y la acción colectiva pueden generar transformación, y cómo una idea comprometida con el bien común puede generar incidencia y transformar miles de vidas. Porque el verdadero liderazgo no se trata de títulos ni cargos: se trata de movilizar los cambios.

Conducidos por la periodista Carolina Urrejola, los contenidos estarán disponibles como videopodcasts en la app de CNN Chile y en la plataforma de YouTube del canal, además de extractos que serán publicados en las redes sociales.

“Todas estas personas, profundamente comprometidas se han dado cuenta que necesitan seguir trabajando juntos. Por ello, impulsamos esta Red de Impacto como una herramienta de transformación para contribuir a un entorno social que permita acelerar las transformaciones que garantizan el bienestar que las niñas y niños requieren para su pleno desarrollo”, planteó Arturo Celedón, director ejecutivo de Fundación Colunga.

“En CNN Chile estamos permanentemente informando lo que pasa en nuestrompaís y el mundo, las noticias de mayor impacto que muchas veces son negativas y nos muestran un panorama preocupante”, señaló Urrejola. “Por eso ha sido tan gratificante conocer las 27 historias de Voces que Impactan. Son hombres y mujeres que trabajan para hacer que el mundo sea mejor. Tienen esperanza y visión, cualidades que Fundación Colunga ha querido premiar fortaleciendo sus liderazgos. Estamos felices de ser media partner de Colunga y apoyar a todas estas organizaciones de la sociedad civil”, agregó la conductora.

[Voces que Impactan: Mira acá todos los capítulos del videopodcast de CNN Chile y Fundación Colunga]

¿Qué es la Red de Impacto?

La Red de Impacto es una red colaborativa, impulsada por Fundación Colunga, que reúne a líderes de la sociedad civil comprometidos con generar un cambio social significativo, promoviendo la incidencia pública, y el fortalecimiento de la sociedad civil, en favor del bienestar de Chile y sus nuevas generaciones.

Fundación Colunga impulsa la Red de Impacto que busca generar incidencia articulada que repercuta en el ecosistema social de la niñez en sus diversas dimensiones y niveles. Los cambios que la niñez necesita son complejos y multidimensionales y para lograr esas transformaciones es necesario, entre otras cosas, que los líderes de la sociedad civil los promuevan. Urge hoy en Chile construir un mayor bienestar para niñas y niños, y ese trabajo es parte de su desafío.