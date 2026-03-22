Sonia Montecino gesto de Adriasola de servir comida en La Moneda: “Estamos frente a una imagen y a una simbólica muy tradicional”

"¿Qué hubiera ocurrido si en vez de que ella hubiera servido, Kast hubiera servido? Ahí tienes un mensaje de género absolutamente claro". Según Montecino, "estamos frente a una imagen y a una simbólica muy tradicional" que obliga al país a preguntarse empíricamente "quién cuida".

En una nueva edición de Influyentes de CNN Chile, la antropóloga y Premio Nacional de Humanidades, Sonia Montecino, desmenuzó el actual escenario social y político, abordando desde la instalación del nuevo gobierno hasta la crisis de natalidad. Al analizar las primeras semanas de la administración del presidente Kast, la académica apuntó directamente al comentado gesto de la primera dama, María Pía Adriasola, sirviendo comida en el casino de La Moneda.

Para la escritora, el hecho está lejos de ser una simple anécdota y responde a lo que ella estudia como “gastropolítica”. “Es una mujer que se supone tiene un rango, porque es la primera dama, y desciende a este mundo de los trabajadores a servir”, afirmó la experta. En esa misma línea, profundizó en la señal de género que la escena proyecta hacia la ciudadanía: “¿Qué hubiera ocurrido si en vez de que ella hubiera servido, Kast hubiera servido? Ahí tienes un mensaje de género absolutamente claro”. Según Montecino, “estamos frente a una imagen y a una simbólica muy tradicional” que obliga al país a preguntarse empíricamente “quién cuida”.

“Las mujeres cuidan, los hombres no cuidan, ya, empieza a, en el fondo, ya, a construirse, digamos, un relato a través de estas imágenes, ya, y a través de esta performance, porque en el fondo son como verdaderas performance, ya, gastropolítica”, cerró.

Críticas a gestión Boric

La académica también repasó con dureza la gestión de la administración de Gabriel Boric, autodeclarada en su momento como el primer gobierno feminista. Consultada sobre el profundo impacto del caso Monsalve y cómo esto se explica en un Ejecutivo con ese discurso, Montecino fue tajante al diagnosticar que “existe el neomachismo” y que “estas estructuras de poder masculino no se cambian tampoco tan fácilmente”.

La Premio Nacional advirtió que, si bien hoy existe una declaración pública de aceptación de la igualdad, “los resortes internos masculinos todavía siguen funcionando con las lógicas antiguas”. Esto explica, a su juicio, que “muchos hombres que han enarbolado todo un discurso de cambio social, transformación, etcétera, han sido también objeto de este tipo de conductas”.

Finalmente, la antropóloga abordó la dramática caída de la natalidad en Chile —con tasas de reemplazo similares a las de Corea del Sur—, calificando el fenómeno derechamente como un “cambio civilizatorio”. Tras criticar que debates como el de la ley de Sala Cuna se reduzcan a una discusión “meramente económica” , aseguró que la negativa de las mujeres a la maternidad es una “respuesta de resistencia” frente a la sociedad actual. “Hemos construido este mundo competitivo, este mundo frío, de cálculo, y donde el cuidado está muy devaluado”, sentenció.