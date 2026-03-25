“Total incoherencia”: Diputados PDG arremeten contra gobierno de Kast por recorte de más de $72 mil millones en Seguridad

Los parlamentarios advirtieron que la medida podría impactar directamente la operatividad de Carabineros de Chile y debilitar la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado, afectando áreas clave como infraestructura, mantención de vehículos y despliegue policial.

Las críticas al recorte de $72.669 millones el presupuesto del Ministerio de Seguridad establecido por el gobierno de José Antonio Kast siguen sumando reacciones en el Congreso.

Este miércoles, diputados del Partido de la Gente (PDG) cuestionaron la decisión advirtiendo que podría afectar directamente la operatividad de Carabineros y coincidieron en que el ajuste presupuestario contradice el discurso oficial de priorizar la seguridad pública de la administración actual.

Los parlamentarios alertaron que la reducción de recursos impactaría áreas clave como infraestructura, mantención de vehículos y despliegue policial, lo que —afirman— debilita la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado y la inseguridad en distintas regiones.

“Total incoherencia”

En ese contexto, el diputado Fabián Ossandón criticó la coherencia de la medida: “es de total incoherencia hablar de emergencia en seguridad y, al mismo tiempo, recortar el presupuesto destinado a enfrentarla. Chile vive una crisis grave en esta materia, especialmente en la macrozona norte, donde el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular exigen más presencia del Estado, no menos”.

“El ajuste fiscal no puede hacerse a costa de descuidar las principales urgencias del país. La seguridad de las personas no es un gasto, es una prioridad que debe estar al centro de cualquier decisión”, añadió.

En la misma línea, el diputado Patricio Briones sostuvo que “el gobierno está tomando una decisión completamente equivocada al recortar recursos en un área tan sensible como la seguridad, (…), esto demuestra una desconexión total con la realidad que viven las familias, que hoy exigen más seguridad y no menos, por lo que este ajuste no solo es irresponsable, sino que debilita la capacidad del Estado para enfrentar la crisis delictual”.

Desde el Congreso también se anunciaron acciones de fiscalización.

“Vamos a solicitar al gobierno que transparente los reales alcances de este recorte en el presupuesto de seguridad. Creo que es una decisión errática, sobre todo en una cartera en la cual cada recurso cuenta. Se supone que en este gobierno la seguridad iba a ser una prioridad y esta determinación refleja todo lo contrario”, sostuvo la diputada Tamara Ramírez.

Desde la Región de La Araucanía, la diputada Flor Contreras advirtió sobre los efectos en terreno: “Me parece una irresponsabilidad tremenda que se pretenda recortar recursos en personal, reparación de vehículos e infraestructura policial. Es una contradicción absoluta que este gobierno pida renovar el Estado de Excepción mientras le quita presupuesto a nuestras policías”.

“Si el Ejecutivo quiere señales de austeridad, que empiece por otro lado, pero que no deje a Carabineros y a la PDI con menos herramientas para combatir el crimen”, agregó.