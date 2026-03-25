Senado aprueba y despacha proyecto para contener precio de parafina ante alza de combustibles

La iniciativa establece una serie de medidas transitorias enfocadas en contener el precio del kerosene doméstico, con el objetivo de garantizar su acceso durante los meses de mayor consumo.

En medio de la polémica generada por el alza de los combustibles, que empezará a regir esta semana, la Sala del Senado aprobó y despachó este miércoles el proyecto de ley que contiene el precio de la parafina.

La iniciativa, impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, obtuvo 32 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones.

Se trata de una serie de medidas transitorias enfocadas en contener el precio del kerosene doméstico para garantizar su acceso durante los meses de mayor consumo, especialmente en temporada de bajas temperaturas con el inicio del otoño y eventualmente el invierno.

El proyecto también incorpora apoyos específicos para el sector del transporte, incluyendo beneficios destinados a taxis, colectivos y transporte escolar, buscando aliviar los efectos del alza en los costos operacionales.

Asimismo, la propuesta contempla la suspensión temporal del régimen de crédito diferenciado entre empresas transportistas y no transportistas, como una forma de flexibilizar las condiciones en el actual contexto económico.

El proyecto fue discutido y tramitado en tiempo record. Se espera que sea promulgado y convertido en ley durante este jueves, en un intento para paliar las consecuencias del alza del combustible.