Wulf aclara que niños haitianos ubicados por municipios “no necesariamente corresponden” a nómina de Contraloría

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, entregó nuevos antecedentes sobre la búsqueda de niños, niñas y adolescentes haitianos incluidos en el preinforme de la Contraloría General de la República.

Según el último balance informado por la Policía de Investigaciones (PDI), 33 de los 64 menores contenidos en esa nómina ya fueron identificados.

La secretaria de Estado destacó que esos niños y adolescentes “efectivamente están con sus familias” y afirmó que la prioridad del Gobierno es ubicar a los restantes.

Wulf aclara alcance de casos hallados por municipios

La ministra también abordó los casos reportados por municipios que han informado la ubicación de menores haitianos en distintas comunas.

Alcaldes de comunas como Graneros y Estación Central aseguraron haber encontrado a algunos niños haitianos, en medio de las diligencias para esclarecer el ingreso de menores al país bajo el contexto de reunificación familiar.

Sin embargo, Wulf llamó a distinguir esos casos de la nómina específica contenida en el preinforme de Contraloría.

“Hemos visto el compromiso de algunos municipios que desde las oficinas locales de la niñez han identificado a algunos niños en sus comunas”, señaló.

Luego advirtió: “Esos casos no necesariamente corresponden a los 64 del preinforme”.

La ministra explicó que esos hallazgos responden a un llamado realizado desde la Subsecretaría de la Niñez para conocer el estado de la población que ingresó al país por procesos de reunificación familiar.

El objetivo, afirmó, es verificar que los niños y adolescentes se encuentren bien, en medio de las alertas generadas por las investigaciones en curso.

Wulf sostuvo que la fuerza de tarea coordinada por el Gobierno busca apoyar la labor investigativa de la PDI y articular a las distintas instituciones del Estado para contar con información consolidada.

La secretaria de Estado reconoció que el caso ha dejado en evidencia problemas en la coordinación institucional.

“Evidentemente, este caso ha revelado brechas en el sistema”, afirmó.

En esa línea, aseguró que el Gobierno trabaja junto a distintas instituciones para fortalecer la coordinación del Estado y evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

“Lo más importante de todo este trabajo siempre va a ser los niños y su bienestar”, cerró la ministra.