Presidente Kast anuncia en cadena nacional reforma constitucional y más de 30 proyectos de seguridad: “Habrá algunos que querrán oponerse a esta agenda, pero no hay marcha atrás”

La noche de este miércoles, el presidente José Antonio Kast realizó una cadena nacional en la que abordó el despacho de la denominada megarreforma y anunció una serie de nuevas medidas en materia de seguridad.

En el inicio de su intervención, el Mandatario destacó la aprobación y despacho de la Ley de Reconstrucción, asegurando que se trata de “uno de los cuerpos legislativos más importantes que se haya aprobado en los últimos 30 años”, abriendo “una nueva etapa para el progreso de Chile que traerá más inversión, más crecimiento y más trabajo para los chilenos”.

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“Gracias a esta ley, que presentamos en Lirquén entre las cenizas que dejaron los incendios de Biobío, los chilenos podemos mirar con optimismo y esperanza hacia el futuro”, sostuvo Kast, quien agregó que las familias afectadas por los incendios en Biobío, Ñuble y Valparaíso “ahora contarán con los fondos necesarios para continuar con la reconstrucción”.

El presidente también destacó algunas de las medidas contempladas en la legislación. “Esta ley baja los impuestos y termina con la doble tributación que castigaba a quien invertía”, afirmó. A esto sumó que “libera de IVA, durante 12 meses, a las viviendas nuevas, para que 100 mil familias que lo necesitan puedan acceder a un hogar”, además de eximir de contribuciones a los mayores de 65 años y agilizar los permisos asociados a proyectos de inversión.

Tras destacar cifras en materia económica, hizo un llamado a la oposición: “Quiero invitar a la oposición a sumarse al desafío que tenemos todos los chilenos de volver a crecer y generar empleos. Especialmente a quienes se oponen a todo y que siguen reivindicando políticas que fracasaron, generando más pobreza y vulnerabilidad. Los chilenos se cansaron de retroceder, quieren avanzar y progresar de verdad. Y este es el camino para que Chile vuelva a crecer”.

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Seguridad: flagrancia, control fronterizo y despliegue policial

Tras abordar la situación económica, el jefe de Estado centró su discurso en la seguridad y anunció una batería de medidas contra el crimen organizado. “Hoy damos un paso adicional para recuperar la seguridad en nuestro país que marcará un antes y un después, tal como nos comprometimos en campaña. Vamos a perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan destruir nuestra sociedad. Seremos implacables. No habrá excusas ni treguas”, afirmó.

Como primera medida, el Presidente anunció que se mantendrá un despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país. “Vamos a mantener el despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país, con copamiento, patrullaje y tecnología en cada uno de ellos”, sostuvo.

“Nuestras siete áreas de gestión no persiguen delitos aislados: persiguen organizaciones completas, en su liderazgo, en su territorio y en su dinero”, agregó Kast, quien afirmó que “vamos a perseguir a los que dirigen una banda, a sus ayudantes, encubridores, cómplices y testaferros, uno por uno”.

Entre los anuncios concretos, el Mandatario planteó ampliar el plazo de flagrancia. “Vamos a ampliar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, para que la policía tenga el tiempo que necesita para detener a los culpables”, dijo, agregando además que “vamos a identificar y perseguir a los prófugos de la justicia que llevan mucho tiempo al margen de la ley”.

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La agenda también contempla medidas en materia migratoria y fronteriza. “Vamos a ampliar la retención migratoria ilegal y la capacidad de expulsión efectiva de quien no tiene derecho a estar en Chile (…) y vamos a seguir reforzando el control de nuestras fronteras con zanjas, drones y monitoreo tecnológico permanente, para que nadie entre a Chile por donde no corresponde”, añadió.

El Presidente también abordó el actuar de las fuerzas de seguridad. “El carabinero, el policía, gendarme o integrante de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas que actúe en legítima defensa, defendiendo su vida o la de un tercero, no va a ser tratado por la ley como si fuera el delincuente”, afirmó.

A esto sumó nuevas sanciones vinculadas a la alteración del orden público y el reclutamiento de menores. “Una barricada, un vehículo cruzado en una calle o un obstáculo intentando bloquear la calle ilegalmente podrá ser un delito”, sostuvo, advirtiendo que “quien reclute a un niño para que dispare, transporte droga o vigile una esquina, va a enfrentar todo el peso de la ley, agravado y sin atenuantes”.

Reforma constitucional y más de 30 proyectos

El cuarto eje anunciado por Kast contempla una reforma constitucional que será enviada al Congreso. “Vamos a enviar al Congreso una reforma constitucional que consagre, sin ambigüedad, que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado”, lo que “nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen”.

“Pertenecer a una organización criminal va a ser, por sí solo, un delito con penas agravadas. El narcotraficante que sigue dando órdenes desde la cárcel se va a someter a un régimen penitenciario especial que se lo impida. Y los bienes del crimen organizado van a ser decomisados y destruidos por una nueva agencia del Estado, sin excusas ni demoras”, continuó.

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El presidente sostuvo que estas medidas serán parte de una agenda más amplia: “Son más de 30 proyectos, algunos ya en el Congreso, que corresponden a mociones parlamentarias y otros que presentaremos en los próximos días, que van a cambiar la forma en que enfrentamos al crimen organizado en Chile”.

Kast indicó que instruyó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para avanzar, junto al Congreso, en la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) “en el menor tiempo posible”.

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El mandatario fijó además un plazo político para la tramitación de estas iniciativas: “Si para generar las condiciones que nos permitan reactivar la economía nos tomamos cuatro meses, espero que antes de Navidad aprobemos todas las herramientas que nos permitirán recuperar nuestra libertad de manos de los delincuentes”.

Hacia el cierre de la cadena, Kast reafirmó que la seguridad será uno de los ejes centrales de su administración. “La agenda de los chilenos es la seguridad de su barrio, es el sueldo de fin de mes, es la posibilidad de progresar con esfuerzo propio. Y esa agenda —la de ustedes— es la agenda de nuestro Gobierno (…). Sabemos que estas decisiones tienen consecuencias y que habrá algunos que querrán oponerse a esta agenda de seguridad. A todos ellos les decimos: no hay marcha atrás”.

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Finalmente, el Presidente resumió los ejes de su administración: “Seguridad, economía y empleo son los tres ejes de este Gobierno, y en los tres vamos en la misma dirección en la que va el país”.

“Chile quiere creer. Chile quiere crecer. Chile quiere vivir en paz. Y nuestro Gobierno, con la misma determinación con que logró aprobar la Ley de Reconstrucción Nacional, y con la que busca lograr aprobar esta reforma de seguridad, no se va a desviar de su curso. Muchos dirán una vez más que aprobar esta ley será difícil. ¿Generará debate? Sí, pero es todo por el bien de la Patria“, cerró.

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