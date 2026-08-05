Restricción vehicular jueves 6 de agosto: Estas son las patentes que no pueden circular en Santiago

Una nueva jornada de restricción vehicular se vivirá este jueves en Santiago.

Esta disposición se aplica durante los meses de invierno como parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC), el cual es impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente.

La restricción es controlada por Carabineros en conjunto con la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia de la Región Metropolitana.

¿Qué patentes tienen restricción este jueves 23 de julio?

Motocicleta antes del 2002: 8 – 9 – 0 – 1

Motocicleta inscrita antes del 1 de septiembre de 2010: 4 – 5

Automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 con sello verde: 4 – 5

Automóviles, station wagons y similares sin sello verde: 8 – 9 – 0 – 1

Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales de pasajeros (sin sello verde): 8 – 9 – 0 – 1

Transportes de carga sin sello verde: 8 – 9 – 0 – 1

¿Cuál es el horario de la restricción vehicular?

El horario de la restricción es de 07:30 a 21:00 horas, excepto festivos.

Las multas por incumplir la restricción vehicular