La reflexión de Boric de cara a las elecciones del FA: “Necesitamos la más amplia unidad de las fuerzas progresistas para ofrecer una alternativa convocante”

Durante este miércoles, el expresidente Gabriel Boric se reunió con las candidatas a la presidencia del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez y Gael Yeomans.

“Hoy me reuní con representantes de las dos listas que, encabezadas por Constanza Martínez y Gael Yeomans, buscan dirigir al Frente Amplio durante los próximos dos años”, escribió Boric en su cuenta de Instagram.

En ese contexto, sostuvo que este tipo de encuentros son relevantes en un escenario donde, a su juicio, las instancias de mediación atraviesan una crisis debido al individualismo.

“En tiempos en donde cualquier mediación está en crisis y el individualismo campea, creo que es importante reivindicar la política como un proceso colectivo a través del cual deliberamos y actuamos en pos de un bien común compartido que va más allá de nuestros intereses personales. Eso, al final del día, es o debiera ser un partido político”, señaló.

Respecto a su rol como militante, enfatizó la importancia de comprender que tanto los problemas como sus soluciones son de carácter colectivo.

“Y ser militante implica entender que nuestros problemas son colectivos; por tanto, sus soluciones también, y nos volcamos a trabajar juntos para darles solución desde una matriz de principios e ideas compartidas. Es, en el fondo, creer que nuestro destino no está escrito y que la historia sí se puede cambiar para mejor”, afirmó.

En esa línea, agregó: “Estoy orgulloso de militar en un partido político que se hace preguntas incómodas, las debate, se revisa a sí mismo, se abre a Chile y, sobre todo, actúa. Más aún, ante el pesimismo cultiva esperanza y trabaja para construir un mundo mejor. Por cierto, no somos los únicos en este proceso y por eso siempre hay que estar conscientes de que, en la diversidad, necesitamos la más amplia unidad de las fuerzas progresistas para ofrecer una alternativa convocante y transformadora“.

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Cabe destacar que el próximo 15 y 16 de agosto se realizarán las elecciones internas del FA, instancia en la que se elegirá la directiva nacional, el comité central, las directivas regionales y de frentes, además de la renovación parcial del Tribunal Supremo y de los tribunales regionales.

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Mira aquí el debate de Constanza Martínez y Gael Yeomans