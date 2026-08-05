Sernac oficia a Bipay tras reclamos por cobros irregulares, descuentos duplicados y transacciones no reconocidas

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la empresa Bipay, encargada del sistema de pago digital del transporte público de pasajeros en diversas regiones del país.

La medida se tomó luego de que se registrara una serie de reclamos por cobros irregulares, descuentos duplicados y transacciones no reconocidas.

Los reclamos sucedieron luego de que este sistema se instalara en la Región de Antofagasta “bajo una marcha blanca” iniciada en abril de 2026, periodo en el que el servicio ha recibido casi 40 denuncias de los usuarios.

Sin embargo, durante este mismo año, el Sernac ya había oficiado a la empresa por fallas similares en la Región de La Araucanía, donde se acumulan cerca de 150 reclamos.

¿Qué exige el Sernac a Bipay?

A través de esta medida, en coordinación con la Seremi de Transportes de La Araucanía, el Sernac solicitó a Bipay entregar un informe en un plazo determinado:

Balance nacional de reclamos : El número total de quejas recibidas en sus canales internos y las soluciones propuestas para los afectados.

: El número total de quejas recibidas en sus canales internos y las soluciones propuestas para los afectados. Catastro de usuarios : La cantidad de clientes activos con tarjeta física o cuenta en Bipay Wallet.

: La cantidad de clientes activos con tarjeta física o cuenta en Bipay Wallet. Canales de atención : El funcionamiento de las vías de contacto para el bloqueo de tarjetas por robo o extravío.

: El funcionamiento de las vías de contacto para el bloqueo de tarjetas por robo o extravío. Compromisos previos: El estado de avance de las medidas de mitigación que la empresa había comprometido tras los problemas registrados en La Araucanía.

Desde el organismo regulador, recordaron que, si bien el transporte público se rige por una legislación propia, la Ley del Consumidor resguarda el derecho de los pasajeros a recibir información sobre las tarifas, los cobros y la entrega de los comprobantes tras cada recarga.

Además, señalaron que “en caso de cualquier incumplimiento, las puertas del Sernac están abiertas para gestionar o derivar a las autoridades competentes, para resolver los problemas de las personas consumidoras“.