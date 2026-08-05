Schalper y el debate sobre los indultos a uniformados condenados por el estallido social: “Le hago un llamado a los partidos oficialistas a no torear al Presidente Kast”

El diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, abordó el debate sobre los indultos generales para uniformados condenados en el contexto del estallido social de octubre de 2019.

Respecto a esta materia, el parlamentario explicó que su colectividad presentó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 150 del Código Penal, relacionado con la figura de apremios ilegítimos.

“Y de esa manera, aplicada retroactivamente, permitirle a aquellas personas que están siendo procesadas o eventualmente están en alguna situación, digamos, de persecución penal, encontrar una aplicación justa. Otros piensan una cosa distinta”, explicó.

Sobre la solicitud al Presidente José Antonio Kast para que utilice su facultad de otorgar indultos, afirmó: “Le hago un llamado al oficialismo, a los partidos oficialistas, a no torear al Presidente de la República. Él encontrará el momento (…) Él tiene un compromiso personal de hacer ejercicio eventualmente de lo que llamamos el indulto particular”.

Consultado por la periodista Francisca Cárdenas, de CNN Chile, sobre si el concepto “torear” hacía referencia a la iniciativa promovida por el Partido Nacional Libertario (PNL), Schalper precisó: “Me refiero a cualquier acción desde el Parlamento que busque presionar al Presidente de la República a hacer uso de una atribución personal”.

Además, enfatizó: “Ser oficialista supone tener compromiso con que al Presidente le vaya bien, y parte de eso es permitirle ejercer sus atribuciones cuando él lo estime pertinente, y en eso yo voy a respaldarlo”.

En cuanto al respaldo de militantes de RN a la iniciativa de indulto general, concluyó que en muchas ocasiones esto responde al electorado. Sin embargo, a su juicio, “el Presidente Kast tiene plenamente consciente su compromiso con aquellos carabineros que eventualmente puedan estar sufriendo una persecución judicial”.

Cabe mencionar que las declaraciones de Schalper se producen luego de que un grupo de senadores anunciara la conformación de la denominada “Bancada por el Indulto General”.

“Concédese indulto general a todos los miembros en servicio activo o en retiro de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería de Chile que, en razón del cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, hubieren participado en acciones, operativos o procedimientos desarrollados a contar del día 18 de octubre de 2019”, plantea la iniciativa, que tiene como autores a los legisladores Vanessa Kaiser (PNL), Arturo Squella (REP), Alejandro Kusanovic, Ignacio Urrutia (REP) y Cristian Vial.