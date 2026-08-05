Biministro Mas por contratación de 196 jóvenes en Collahuasi: “La minería se transforma en un motor de desarrollo social para Tarapacá”

La Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi concretó la incorporación de 196 nuevos operadores y mantenedores en la Región de Tarapacá. Los trabajadores provienen de programas de formación técnico-profesional impulsados por la Fundación Collahuasi y del Programa Aprendices de la empresa. La ceremonia de bienvenida estuvo encabezada por el biministro de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas, junto al presidente ejecutivo de la minera, Patricio Hidalgo.

Durante la instancia, las autoridades de gobierno abordaron el impacto de la articulación público-privada en la empleabilidad de la zona norte del país. “Nos llena de orgullo presenciar este hito, donde la minería se transforma en un motor de desarrollo social para Tarapacá“, señaló el biministro de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas. “El ingreso de estos 196 nuevos operadores demuestra que la articulación entre el sector público, privado y la educación técnica local funciona”, agregó el secretario de Estado. Mas enfatizó además que “hoy, jóvenes de Alto Hospicio y de Pica no sólo están encontrando un empleo de calidad, sino que se están convirtiendo en el corazón de la minería del futuro”.

Por su parte, desde la empresa profundizaron en la estrategia corporativa orientada a formar y retener el talento local en las operaciones de alta complejidad. “La incorporación de estos jóvenes es resultado de una estrategia sostenida de desarrollo de capital humano regional, que la compañía impulsa desde hace más de 15 años con la convicción de que la minería puede mejorar la vida de las personas, abrir oportunidades desde los territorios y generar valor para las comunidades”, destacó el presidente ejecutivo de Collahuasi, Patricio Hidalgo. El ejecutivo añadió en su intervención: “Estoy seguro de que la incorporación de cada uno de estos jóvenes agregará valor a nuestro negocio, porque son las personas las que hacen posible la excelencia operacional y el crecimiento sostenible de Collahuasi”.

Los nuevos trabajadores asumirán funciones operativas como operadores de camiones de extracción (CAEX) en el área Mina y como operadores mantenedores en el área Procesos. Todos ellos son egresados de recintos coadministrados por la Fundación Collahuasi, específicamente el Liceo Bicentenario Juan Pablo II de Alto Hospicio y el Liceo Bicentenario Padre Alberto Hurtado Cruchaga de Pica. Ambos establecimientos educacionales imparten especialidades directamente vinculadas a la explotación minera y la mecánica industrial.

Con este reciente ingreso, la compañía minera totaliza más de 400 jóvenes contratados provenientes de programas de formación técnico-profesional para su área Mina. Este modelo educativo ha impactado estructuralmente en la composición de la fuerza laboral de la firma, logrando que actualmente el 51% de la dotación propia de Collahuasi resida de forma permanente en la Región de Tarapacá.