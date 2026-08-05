Karim Bianchi es elegido presidente de comisión mixta que tramita proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza

En esta jornada se constituyó la comisión mixta para resolver las divergencias que surgieron entre ambas cámaras en el debate del proyecto de ley que define las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para los policías y miembros de las Fuerzas Armadas en situaciones definidas por las normativas.

La instancia se reunió este miércoles para elegir a su presidente y las normativas para el procedimiento de esta.

Tras ello, el senador Karim Bianchi (IND) fue elegido presidente de la comisión. En la votación respectiva obtuvo seis apoyos, los que definieron su nombramiento.

Los demás integrantes son los senadores: Juan Luis Castro (PS), Francisco Huenchumilla (DC), Andrés Longton (RN) y Cristian Vial (IND-REP); por otro lado, los diputados son Eduardo Cretton (UDI), Luis Sánchez Ossa (REP), Lorena Fries (FA), Luis Pardo (RN) y Lorena Pizarro (PC).

La Comisión acordó sesionar los martes desde las 15:00 horas y establecieron que su primer invitado será el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

Este proyecto ingresó al Congreso en abril de 2023 —bajo la administración anterior—, y luego pasó a comisión mixta en mayo de 2025 y, desde entonces, no mantiene avances.

El nudo a resolver es la idea de cuáles son las causas que involucren a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de orden que se deban resolver por la justicia militar.