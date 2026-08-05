Delegado Germán Codina acusa “encerrona” del alcalde de Puente Alto: “Da pena que se editen las cosas”

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, abordó la tensa polémica que protagonizó con el actual alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, tras un operativo de seguridad en la comuna. En entrevista con el podcast “¿Cómo te lo explico?”, conducido por las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, la autoridad regional respondió a las acusaciones del jefe comunal —quien recriminó al Ejecutivo por no avisar de su visita y acusó falta de apoyo policial— catalogando la situación como un ataque premeditado. “Da pena que se editen las cosas y también que se hagan estas encerronas como la que hizo el alcalde”, afirmó el delegado, apuntando a un registro audiovisual que, según su versión, fue cortado para perjudicar deliberadamente al Gobierno frente a la ciudadanía.

La controversia se originó luego de que la autoridad municipal asegurara que no fue informado sobre la actividad liderada por el Ministerio de Seguridad (cartera a la que recientemente se le traspasó Gendarmería de Chile desde el Ministerio de Justicia). Codina desmintió tajantemente esta versión, asegurando que la cita en la vigésima comisaría fue avisada mediante correo electrónico. En esa línea, el delegado cuestionó la actitud del edil: “Si hubiera existido buena voluntad por parte del alcalde de ir a colaborar, hubiera llegado al operativo, se hubiera juntado y se hubiera tomado cinco minutos por lo menos para haber hablado con el ministro Raúl de Seguridad”, sentenció Codina. Además, agregó que el comportamiento de la autoridad responde a un afán de figuración mediática: “Las autoridades tienen que entender que un cargo de esta naturaleza es muy distinto a estar tratando de ser influencer”.

El segundo eje noticioso que marcó la intervención del exalcalde de Puente Alto fue la crisis de seguridad a nivel nacional y la preocupante merma en la dotación de Carabineros de Chile. El delegado criticó la gestión gubernamental de la administración pasada, señalando que durante los últimos cinco años se registró una baja significativa en el número de efectivos policiales que no fue abordada con políticas serias. “La disminución de la dotación de carabineros fueron 4.000 carabineros y esto es algo que nunca se informó adecuadamente, ni se hizo ver a la población, que este era un problema objetivo, real, que estaba aconteciendo”, detalló la autoridad metropolitana. Según Codina, esta crisis de personal se pronunció tras el estallido social, época en la que, acusó, personeros políticos como el propio jefe comunal de Puente Alto planteaban derechamente “refundar” a la institución policial.

Para revertir esta compleja tendencia, Codina destacó que el actual Ejecutivo, liderado por el Presidente de la República, está impulsando medidas legales para fortalecer la carrera institucional y aumentar de forma efectiva el ingreso a la escuela matriz de la policía uniformada. Mientras tanto, la autoridad regional reiteró su compromiso de mantener el despliegue territorial junto a la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros, pidiendo a los actores locales dejar de lado las disputas. “Espero que el alcalde recapacite, esperamos que esa violencia que se ve por parte de él en el video sea algo que no se transforme en habitual porque no es la manera de trabajar”, concluyó el delegado presidencial, advirtiendo que faltarle el respeto al resto de las autoridades impide sacar adelante políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los vecinos.