Avanzan los tres vetos del Gobierno a la megarreforma: Comisión de Hacienda los despacha a la Sala de la Cámara

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles los tres vetos que ingresó el presidente José Antonio Kast a la megarreforma.

Los tres vetos ingresados por el mandatario —aprobados por 10 votos a favor y tres en contra— corresponden al fin del anatocismo, la eliminación del olvido financiero y modificaciones al pago a 30 días para las pymes.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró la aprobación de las observaciones del Ejecutivo, destacando que fueron “aprobadas por una amplia mayoría” y manifestando que están “muy contentos con el resultado”.

Asimismo, indicó que en la sesión se pudo explicar que, “si bien la motivación de tener esta iniciativa puede parecer correcta, en la práctica cada una de ellas genera resultados más bien adversos y contraproducentes”.

A sus palabras se sumó el titular de las carteras de Economía y Minería, Daniel Mas, quien señaló: “Tuvimos una muy buena votación, tuvimos la oportunidad de escuchar a expertos de todo tipo y de escuchar a las pymes”.

Añadió que, “preparando esta presentación, nos reunimos con muchas pymes y con muchos gremios. La verdad es que, si bien tenía un buen lejos la indicación, terminaba perjudicando a las pymes. Así que nos vamos muy contentos de haber defendido la capacidad de las pymes de poder endeudarse y tener operaciones con mayor flexibilidad”.

Tras su paso por la Comisión de Hacienda, los tres vetos serán despachados a la Sala de la Cámara para continuar con su tramitación.