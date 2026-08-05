Exdirector de la Dipres, Matías Acevedo, sobre la megarreforma: Analiza que la construcción será el sector “más dinámico” a corto plazo

El exdirector de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y economista, Matías Acevedo, analizó este miércoles la megarreforma, cuyo último artículo pendiente fue aprobado, dejándola lista para ser promulgada como ley.

En conversación con Hoy es Noticia, la exautoridad sostuvo que “en el corto plazo, el sector que va a reaccionar en forma más dinámica va a ser el de la construcción“.

#HoyEsNoticiaCNN | Matias Acevedo, exdirector de Presupuesto, por megarreforma: “En corto plazo, el sector que va a reaccionar de forma más dinámica será construcción”@matiburgos

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Explicó que esto se debe a que el Gobierno está impulsando medidas como la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la venta de viviendas en el Plan de Reconstrucción Nacional. A su vez, tramita un proyecto para ampliar el subsidio a la tasa de los créditos hipotecarios, lo que agilizaría la venta de inmuebles.

A esto sumó que los permisos de edificación “habían aumentado durante los últimos meses, digamos, ante la expectativa de que esta reforma se aprobara”.

En esa línea, enfatizó que la construcción es uno de los rubros que más trabajo genera actualmente, lo cual cobra especial relevancia ante el incremento del desempleo en el país, problema que Acevedo considera prioritario.

“Entonces, yo espero que en el corto plazo, de aquí a un año, por ejemplo, sea un sector concreto que genere más oportunidades de empleo. Eso va a ir reduciendo la presión social de ver beneficios concretos de esta reforma en el empleo”, analizó.

Asimismo, señaló que en la agenda laboral del Gobierno “ha faltado más audacia, obviamente más gasto fiscal, sin duda. Pero bueno, hay que priorizar y probablemente se podrá buscar otro espacio en otro lado”.

Por último, advirtió que “si no nos hacemos cargo del empleo vamos a estar en problemas. Por eso esto es muy importante, no solamente el efecto de esta ley, sino las medidas que pueda implementar el Gobierno en el corto plazo”.

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