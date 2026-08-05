Mesa del Senado lleva a la Comisión de Ética el fuerte enfrentamiento entre las senadoras Campillai y Flores

A través de una declaración pública, el Senado se refirió al tenso cruce entre las parlamentarias Fabiola Campillai (IND) y Camila Flores (RN) en los pasillos del Congreso durante la tarde de este miércoles.

En el comunicado, firmado por la presidenta (Paulina Núñez) y el vicepresidente de la Cámara Alta (Iván Moreira), la Mesa del Senado informó que recurrirá a la Comisión de Ética para abordar la disputa y determinó que esta será “la encargada de pronunciarse sobre el tema”.

“Ante los hechos ocurridos en dependencias del Senado y que involucraron un intercambio de expresiones entre dos senadoras, el Senado reafirma que las opiniones y el ejercicio de la libertad de expresión constituyen pilares fundamentales de la actividad parlamentaria”, señaló el documento.

No obstante, aclaró que “estos principios deben ir acompañados de un trato respetuoso que contribuya a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas”.

En esa línea, hizo un llamado a todos los parlamentarios a “privilegiar el diálogo, la argumentación y el respeto institucional, especialmente en aquellos debates que involucran materias sensibles para el país y respecto de las cuales existen visiones legítimamente divergentes”.

El intercambio de descalificaciones entre las legisladoras se produjo tras la presentación pública de la Bancada por el Indulto General, conformada por parlamentarios del oficialismo.

La creación de la bancada tiene como objetivo solicitar el indulto a funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile condenados por hechos ocurridos durante el estallido social, iniciativa a la que Campillai se opone.