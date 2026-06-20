Subsecretario de la Niñez por caso de niños haitianos: “Espero que de aquí al lunes podamos completar la lista”

Continúa la búsqueda de los menores haitianos que ingresaron a Chile aparentemente de forma irregular, luego de los antecedentes revelados por informes de la Contraloría General de la República (CGR).

Durante este viernes, el gobierno confirmó el hallazgo de 33 de los 64 menores buscados. Según informó la PDI, todos se encuentran en buen estado de salud, escolarizados, en red de salud y viviendo en sus hogares con familias vinculantes.

Al respecto, en conversación con T13, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, señaló que “durante el fin de semana la PDI va a seguir con el rastreo para ubicar a los 31 niños que todavía están pendientes“.

“El RIS (Registro de Información Social) es la mejor base de datos que tenemos en el Estado sobre las prestaciones sociales. Lo que estamos haciendo es cruzar toda esa información, proporcionársela a la PDI para que pueda continuar con la búsqueda”, sostuvo.

Sobre el resultado de la búsqueda, la autoridad señaló que “espero que de aquí al lunes podamos completar la lista, pero todo eso depende de investigaciones y del cruce de información que le hemos proporcionado”.

Finalmente, afirmó que “hasta el momento no hemos visto ninguna denuncia por presunta desgracia o niños desaparecidos que las mismas comunidades tengan en conocimiento”