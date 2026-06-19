“No es la hora de la política ni de la búsqueda de culpables”: Gobierno confirma hallazgo de 33 niños haitianos

Durante la tarde de este viernes, el Gobierno confirmó que han dado con el paradero de 33 niños haitianos del listado de los informes de la Contraloría General de la República (CGR), que contabiliza un total de 64 menores de edad.

A través de un punto de prensa, el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, constató el hallazgo tras la activación de las labores de búsqueda del Gobierno por los menores de edad.

“En relación al informe de Contraloría que hace alusión a 64 NNA (niños, niñas y adolescentes) que no habían sido ubicados, de ellos ya hemos encontrado a 33 que están viviendo con familias vinculantes, padres, madres y hermanos”, informó Cerna.

Respecto a la situación de los menores de edad, aclaró que son “jóvenes que están en buen estado de salud, escolarizados, en red de salud, o sea que están viviendo en sus hogares y no es que estén desaparecidos, perdidos por ingreso irregular; están viviendo con familias vinculantes”.

Asimismo, reafirmó que “los jóvenes entraron con su verificación (…) Ningún menor, como se quiso hacer saber, como que llegó al aeropuerto, pasó y salió como si fuese cualquier adulto en un control migratorio”.

“No es la hora de la política ni de la búsqueda de culpables”

En tanto, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien ha liderado la coordinación entre las entidades del Estado para dar con la ubicación de los menores, enfatizó en que “no es la hora de la política ni de la búsqueda de culpables”.

“Quiero volver a reiterar que el foco y el compromiso de nuestro Gobierno son la identificación y el bienestar de los niños. Esta no es la hora de la política ni de la búsqueda de culpables o responsables, es la hora de la acción”, remarcó.

Agregó que “nosotros nos encontramos con un problema grave y nuestra única ocupación es resolverlo lo más pronto posible para la seguridad de esos niños y la tranquilidad de nuestro país, que demanda respuestas”.

Por último, agradeció el esfuerzo de las diversas instituciones del Gobierno para verificar el estado de los menores de edad.