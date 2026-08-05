Gobierno evalúa vender activos estatales: Biministro Mas explica cuáles son las opciones que se estudian

Durante esta jornada, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió la propuesta del Gobierno de vender activos estatales considerados prescindibles, en medio del debate sobre el futuro de las empresas públicas. Asimismo, aseguró que los recursos obtenidos con estas eventuales enajenaciones estarán destinados a beneficiar a las familias.

En conversación con ADN, la autoridad explicó que el Gobierno está revisando los bienes de distintos ministerios y otros organismos públicos, aunque descartó que se trate de una privatización de estos.

“El gobierno está viendo un montón de activos prescindibles en distintos ministerios, en distintas reparticiones. Se han ido acumulando a lo largo de los años activos que, cuando uno los pone en valor, cuánto producen al día o cuál es el valor respecto a lo que podríamos hacer en pos de las familias de Chile, tiene mucho más sentido salir a venderlos“, sostuvo.

Al ser consultado por la posibilidad de vender Correos de Chile, Mas solo utilizó el concepto de activos y otras participaciones en algunas empresas sanitarias, como es el caso de algunas que tiene en Corfo y Bienes Nacionales.

“Tenemos alguna participación en sanitaria; estamos evaluando el deshacernos de ellas si es que es bueno para Chile. Y así hay una serie de otros activos. En bienes nacionales, tenemos tierras muy bien habitadas y con aptitud habitacional”, señaló.

Incluso, el biministro planteó que hay acciones en el Prince of Wales Country Club de la comuna de La Reina, las que calificó de que “no tienen ningún sentido“, que estén entre sus activos.