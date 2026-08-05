Gobierno decide sacar a Chile del Movimiento de Países No Alineados tras 55 años de participación

Esta jornada se dio a conocer que, a través de una nota verbal enviada a Naciones Unidas, el Gobierno oficializó la salida de Chile del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), tras 55 años de permanencia en la agrupación, según consignó The Clinic.

Esta es una de las decisiones más importantes de la administración diplomática de Kast y no se pueden proyectar sus repercusiones. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguraron que la principal motivación de su salida “responde a que la organización se creó como movimiento político en otro contexto global”.

El informe ya fue enviado a la presidencia del organismo, el cual encabeza Uganda. De esa forma, se pone fin a la participación que comenzó en 1971, bajo el gobierno del expresidente Salvador Allende.

El organismo no tiene estructura jurídica permanente y surgió como una opción para los países que buscaban mantener autonomía en el período de la Guerra Fría; por ello, actualmente, tiene una influencia inferior a la de aquella época.

Riesgos de la salida del MNOAL

Uno de los riesgos de la salida es que se ponga en riesgo la candidatura de Valparaíso para albergar la futura secretaría sobre la Biodiversidad Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional, más conocido como el Tratado de Alta Mar de las Naciones Unidas.

Ahora, el movimiento se ha hecho cargo en materias como el desarme nuclear y la reforma del sistema internacional. Por ello, algunos diplomáticos sostienen que este espacio permitía construir alianzas con países de Asia, África y América Latina.

Incluso, hay quienes mencionan que, sin la presencia de Chile, Bolivia podría encontrar una oportunidad para reinstalar la discusión de la exigencia de salida al mar dentro del grupo, considerando que la reivindicación marítima sigue siendo un objetivo del movimiento.