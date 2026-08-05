Panoramas gratuitos por el Día de la Niñez este 8 y 9 de agosto en Puente Alto, La Florida, Renca, Estación Central y La Pintana

Este fin de semana se celebrará el Día de la Niñez, una jornada para jugar, compartir en familia y disfrutar de diversas actividades recreativas. En ese contexto, distintos municipios han preparado panoramas gratuitos para este 8 y 9 de agosto.
Entre las alternativas destaca la programación de La Florida, que ofrecerá una jornada con juegos y actividades para toda la familia. En Puente Alto, en tanto, habrá un tobogán de nieve, espectáculos en vivo y una nueva edición de la Feria Manía Geek en el Pueblito Las Vizcachas, inspirada en universos como Tim Burton, Harry Potter, Studio Ghibli y la temática medieval.
En La Pintana, este domingo se realizará el Festival Internacional de Teatro Familiar, que presentará la obra El Gigante Egoísta, a cargo de la Fundación Teatro Museo del Títere y del Payaso de Valparaíso. Además, la comuna organizará una Corrida Familiar.
Por su parte, Estación Central celebrará la Fiesta de la Niñez con distintas actividades recreativas, mientras que Renca desarrollará el IV Festival de la Lectura y la Niñez, que incluirá funciones de cine, obras de teatro, talleres, un bingo literario, stands de editoriales, food trucks y la premiación del concurso “Renca Cuenta en 132”.
La Florida
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Puente Alto
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La Pintana
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Estación Central
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Renca
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