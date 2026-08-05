Fiesta en el Monumental: Colo Colo presenta a Vozinha ante los hinchas albos

(CNN en Español/CNN Chile) — Es una fría tarde de invierno en la Región Metropolitana, pero eso no ha sido un impedimento para que los hinchas albos lleguen hasta el Estadio Monumental para darle la bienvenida al nuevo guardameta de Colo Colo, Vozinha.

Durante esta jornada, Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, será presentado oficialmente ante los hinchas colocolinos.

La entrada de Vozinha

En un momento, las luces del Estadio Monumental se apagaron, mientras Vozinha esperaba en el túnel para protagonizar su esperada presentación ante los hinchas del Cacique.

En ese instante comenzó a sonar el himno de Colo Colo, acompañado por un espectáculo de luces láser. Luego, vestido con un buzo deportivo en los tradicionales colores del club —blanco y negro—, el arquero saltó a la cancha para recibir el cariño de la hinchada.

“Estoy muy contento. Colo Colo es el más grande de Chile”, fueron sus primeras palabras ante los fanáticos. Además, expresó su agradecimiento por la oportunidad de ser parte del plantel deportivo nacional.

Del Mundial a Colo Colo

El guardameta ha sumado cerca de 30 millones de seguidores en redes sociales gracias a sus atajadas en el Mundial, que ayudaron a Cabo Verde a cerrar una increíble participación en su debut absoluto, con empates ante España (futuro campeón) y Uruguay (bicampeón de la Copa del Mundo), además de una derrota en tiempo extra ante Argentina en 16avos de final que estuvo muy cerca de la epopeya.

Su llegada al plantel albo se produce tras su destacado desempeño en la Copa del Mundo. Antes de fichar por Colo Colo, había finalizado su contrato con el Chaves, de la Segunda División de Portugal, por lo que se encontraba como jugador libre.

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Mira aquí la presentación oficial

Esta noticia fue actualizada a las 20:26 horas.