Indultos a uniformados: Gobierno enfría presión oficialista y reafirma análisis “caso a caso”

Esta jornada, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, afirmó que el Gobierno mantendrá la revisión “caso a caso” de las solicitudes de indultos, de cara a las presiones de parlamentarios oficialistas, quienes piden acelerar esta promesa de campaña del presidente José Antonio Kast.

Estas afirmaciones se dan luego de que un grupo de diputados del oficialismo le enviara una carta al Presidente, entre ellos Republicanos, Libertarios, UDI, RN, Evópoli y PDG, solicitando que se otorguen indultos a funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas que fueron condenados por hechos ocurridos desde el 18 de octubre de 2019.

Anteriormente, dirigentes de la UDI y los nacional-libertarios han realizado emplazamientos al ejecutivo para que concrete los indultos prometidos durante la campaña.

Rabat por los indultos: “Nosotros seguimos trabajando de forma técnica”

El titular de Justicia enfatizó que el Ejecutivo no modificará el criterio que se ha aplicado hasta ahora, afirmando que “todo ciudadano tiene el derecho de petición. En virtud de ese derecho, puede solicitar un indulto. Lo que hace el Ejecutivo es analizar cada solicitud en particular y en concreto, recabando todos los antecedentes que permitan posteriormente dictar una resolución fundada. En eso hemos estado durante todo este tiempo”.

Además, descartó que la solicitud de los parlamentarios implique acelerar esta situación. “Nosotros seguimos trabajando de forma técnica. Debemos actuar, por ley, de manera eficaz y eficiente. Eso es lo que ha hecho el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en esta materia”, dijo.

Rabat enfatizó que aún no existe ninguna fecha indicada para cuando se anuncien los indultos; por ello, agregó que “esos son procedimientos que se están analizando. Yo no le voy a responder de tiempos porque no tengo tiempos fijos que me señale la ley”.

Ahora, un grupo transversal de senadores presentará públicamente la Bancada por el Indulto General, instancia que reúne a parlamentarios de diversas colectividades. El objetivo de esta iniciativa es lograr la pronta tramitación del proyecto Boletín N.° 18.423-07, que concede indulto general a los ya indicados.