Fuerte cruce entre las senadoras Fabiola Campillai y Camila Flores: Así fue el tenso momento

Durante este jueves, las senadoras Fabiola Campillai y Camila Flores protagonizaron un fuerte cruce en el Congreso, luego de que un grupo de legisladores, entre ellos la militante de Renovación Nacional, presentara públicamente la denominada “Bancada por el Indulto General”.

La iniciativa busca impulsar un indulto general para uniformados condenados por hechos ocurridos en el contexto del estallido social de 2019.

Fue en ese contexto que se produjo el enfrentamiento entre ambas parlamentarias, ya que Campillai se ha manifestado en contra de un indulto, tanto de carácter general como presidencial. La senadora fue querellante en la causa contra el ex capitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado por dispararle una bomba lacrimógena al rostro el 26 de noviembre de 2019 en San Bernardo, hecho que le provocó ceguera total y la pérdida del gusto y el olfato.

Durante el altercado, Campillai le reprochó a Flores: “Usted, que está siendo investigada por fraude al fisco (…) A usted le allanaron su oficina, qué vergüenza“.

Por su parte, Flores respondió: “Y usted, que contrata a su yerno delincuente”. Asimismo, reiteró su respaldo a un eventual indulto para Maturana.

Cabe recordar que Flores mantiene una investigación en curso tras una denuncia por presunto fraude al fisco. En tanto, el yerno de Campillai —quien se desempeñó como conductor contratado con recursos del Senado— enfrenta un juicio por los delitos de amenazas y lesiones, tras una discusión con vecinos de la comuna de San Bernardo.

Revisa aquí el momento