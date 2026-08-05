Preocupante aumento en el consumo de nicotina: 1 de cada 3 adolescentes en Chile ha consumido cigarrillos electrónicos

Un estudio del Ministerio de Salud (Minsal) reveló un aumento en el uso de cigarrillos electrónicos, más conocidos como vapers, entre estudiantes de enseñanza media.

Un preocupante panorama respecto al consumo de nicotina en la población escolar dio a conocer el Minsal durante el Seminario “Tabaquismo en Jóvenes: Nuevas formas de consumo”, tras revelar los resultados de la última Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes (EMTJ).

De acuerdo con el informe, uno de cada tres adolescentes chilenos entre 13 y 15 años reconoce haber consumido tabaco a través de vapeadores o cigarrillos electrónicos en algún momento de su vida, por lo que estos dispositivos se consolidaron como la principal entrada a la adicción a la nicotina en etapas tempranas.

El reporte entregado por las autoridades evidencia que el consumo de vaporizadores ya supera al del cigarrillo convencional entre los estudiantes de enseñanza media, impulsado principalmente por la facilidad de acceso y una equivocada idea de que representan una alternativa “inofensiva”.

Desde el Minsal recalcaron que la inhalación del humo emitido por estos dispositivos contiene sustancias tóxicas y metales pesados que generan daños irreversibles en el desarrollo pulmonar y cerebral de los adolescentes.

Las principales alertas

Prevalencia actual : El 14,8% de los escolares encuestados afirmó haber utilizado vapeadores en los últimos 30 días, mostrando una brecha sustancial en comparación con el cigarrillo tradicional.

: El 14,8% de los escolares encuestados afirmó haber utilizado vapeadores en los últimos 30 días, mostrando una brecha sustancial en comparación con el cigarrillo tradicional. Sesgo de género : Las mujeres adolescentes registran cifras de consumo superiores a las de los hombres, tanto en el uso de vaporizadores como en el de tabaco tradicional. Un 26% en comparación con el 20% de los hombres.

: Las mujeres adolescentes registran cifras de consumo superiores a las de los hombres, tanto en el uso de vaporizadores como en el de tabaco tradicional. Un 26% en comparación con el 20% de los hombres. Fácil acceso : Un 33,1% de los menores de edad que consumen estos productos señalaron que los obtuvieron mediante compra directa en la tienda, quiosco o supermercado. Por su parte, el 70% lo ha conseguido a través del comercio informal.

: Un 33,1% de los menores de edad que consumen estos productos señalaron que los obtuvieron mediante compra directa en la tienda, quiosco o supermercado. Por su parte, el 70% lo ha conseguido a través del comercio informal. Publicidad e incentivos: El Minsal alertó que la mezcla de aromas, diseños atractivos y la falsa noción de bajo riesgo son unos de los factores determinantes para que los jóvenes se acerquen al consumo de nicotina.

La respuesta de las autoridades y expertos

Ante los hallazgos, las autoridades sanitarias enfatizaron la urgencia de fortalecer la fiscalización y acelerar los marcos regulatorios que equiparen las restricciones de los cigarrillos electrónicos con las del tabaco tradicional, prohibiendo su venta a menores, la publicidad dirigida y la incorporación de saborizantes.

La ministra de Salud, May Chomali, enfatizó que “el cambio en el patrón de consumo que hubo entre cigarrillos habituales a vapeadores nos hace ser mucho más exigentes en términos de algunas políticas públicas. Por un lado, lo que tiene que ver con cómo estamos fiscalizando que se cumpla la política pública y cómo estamos, de una u otra forma, castigando a quienes no cumplen en proteger a nuestros niños”.

“Y, por otro lado, qué es lo que nosotros podemos hacer para reducir el consumo de estos vapeadores, aumentando la percepción de riesgo porque, con lo que tenemos actualmente, no estamos incorporando todos los elementos necesarios para que estos vapeadores no sean atractivos a los adolescentes”, añadió.

Asimismo, el director del centro Información Toxicológica y Medicamentos UC, Juan Carlos Ríos, afirmó que: “Nosotros hemos tenido varios casos de niños hospitalizados en UCI en Chile, no en otro país, porque han ingerido esto”.

“La cantidad de nicotina que pueden tener estos vapeadores, que no sabemos, puede provocar la muerte en un niño y, para tener síntomas, bastan un par de gotas que él ingiera. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que detectamos? De tener muy poquitos casos el año pasado, durante todo el año, a pasar ahora a tener un aumento del 400%. Esa fue una estrategia mañosa de la industria tabacalera”, agregó.

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