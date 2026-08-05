En el Día Internacional del Huemul: Inauguran Centro de Rescate de Fauna Silvestre en la Reserva Biológica de Huilo Huilo

Este miércoles, en el contexto del Día Internacional del Huemul, se inauguró el primer Centro de Rescate de Fauna Silvestre de la Reserva Biológica Huilo Huilo.

Este nuevo espacio, ubicado en plena reserva, contará con veterinarios especializados en fauna silvestre para atender a animales provenientes de distintas zonas del país, como huemules, pumas, aves y zorros.

Hasta antes de este hito, el recinto de atención más cercano está ubicado a unos 160 kilómetros de distancia. La habilitación de esta sede en Huilo Huilo reduce los tiempos de traslado e impacta positivamente en la recuperación de los animales. Una vez sanadas, las especies serán reintroducidas directamente en su hábitat natural.

“Gravemente amenazados”

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, enfatizó la relevancia de la fecha escogida para la inauguración del centro.

“Es muy significativo que la inauguración de este centro coincida con la conmemoración del Día Internacional del Huemul, especie que forma parte de nuestro escudo nacional y es un símbolo emblemático de nuestro patrimonio natural. Sin embargo, hoy enfrenta una realidad preocupante: se encuentra gravemente amenazado. Se estima que sobreviven apenas entre 1.000 y 1.500 ejemplares de esta especie en estado silvestre, distribuidos entre Chile y Argentina”, agregó.

En esa misma línea, Camila Valenzuela, gerente de Sostenibilidad de Copec, agregó que “nuestra colaboración con la Fundación Huilo Huilo se enmarca precisamente en ese compromiso y hoy se materializa en un centro que permitirá rescatar y rehabilitar fauna silvestre, contribuyendo de manera concreta a proteger nuestra biodiversidad y potenciar el desarrollo sostenible de Chile”.

La primera etapa de un proyecto de conservación mayor

Además, la presidenta de Fundación Huilo Huilo, Ivonne Reifschneider, reconoció que el Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre es la primera etapa del futuro del proyecto Wild Life Conservation Center.

Según señala Reifschneider, “este contará con una clínica veterinaria especializada en fauna nativa, con infraestructura para realizar intervenciones quirúrgicas y exámenes. También tendrá zonas de cuarentena y espacios de difusión para los visitantes y la comunidad”.