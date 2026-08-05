Mercado Libre supera por primera vez los US$ 10.000 millones de ingresos en un trimestre

Mercado Libre reportó ingresos netos y financieros por US$ 10.200 millones durante el segundo trimestre de 2026, lo que representa un alza de 50% interanual y marca el trigésimo trimestre consecutivo de la compañía con un crecimiento superior al 30%.

Se trata además del ritmo de expansión más rápido registrado por la firma en los últimos cuatro años, y de la primera vez en su historia que supera los US$ 10.000 millones de ingresos en un solo trimestre.

La utilidad de las operaciones alcanzó los US$ 683 millones, con un margen de 6,7%, mientras que la utilidad neta del período se ubicó en US$ 466 millones, equivalente a un margen de 4,6%.

La compañía atribuyó estos resultados a su decisión de priorizar inversiones estratégicas de largo plazo en áreas como envíos gratuitos, tarjetas de crédito, oferta de productos propios, comercio transfronterizo y su programa de suscripción MELI+.

GMV crece 36% y compradores únicos activos llegan a 89 millones

En el negocio de comercio electrónico, el volumen bruto de mercancía (GMV) creció 36% interanual en términos neutros de tipo de cambio, hasta los US$ 22.000 millones, con Brasil liderando la expansión regional con un alza de 39% en GMV y de 56% en unidades vendidas.

Los compradores únicos activos de la plataforma aumentaron 26% interanual, hasta los 89 millones, mientras que los ítems vendidos por comprador crecieron 14%.

Mercado Pago supera los US$ 100.000 millones en volumen de pagos

En el segmento fintech, Mercado Pago superó por primera vez los US$ 100.000 millones en volumen total de pagos, con un incremento de 56% interanual.

Los usuarios activos mensuales llegaron a 88 millones, un alza de 30%, con Brasil y México como los mercados de mayor crecimiento, con aumentos de 38% y 45% respectivamente.

Los activos bajo administración crecieron 68% interanual, hasta los US$ 23.000 millones, en tanto la cartera de crédito se expandió 75%, superando los US$ 16.000 millones, con 2,6 millones de tarjetas de crédito emitidas durante el trimestre.

Publicidad digital supera el 10% del mercado latinoamericano

El negocio publicitario también mostró un fuerte dinamismo, con ingresos que crecieron 73% interanual en dólares, superando por primera vez el 10% de participación en el mercado de publicidad digital de América Latina.

La compañía destacó la creciente adopción de herramientas de inteligencia artificial por parte de los vendedores para gestionar sus campañas publicitarias.

En el plano tecnológico, Mercado Libre informó que el uso de inteligencia artificial ha transformado sus procesos internos de desarrollo, con un aumento de 90% interanual en las entregas de código y con agentes de IA que revisaron de forma autónoma más de medio millón de líneas de código durante el último año.

La empresa también completó la implementación de su nueva arquitectura de búsqueda basada en inteligencia artificial en sus cinco principales plataformas.

“Cada inversión está destinada a hacer que el ecosistema sea más valioso para los usuarios”

El director financiero de Mercado Libre, Martín de los Santos, destacó que superar los US$ 10.000 millones de ingresos trimestrales es un hito relevante, pero enfatizó que el indicador más significativo es la profundidad del compromiso de los usuarios con su ecosistema.

“Cada inversión que hacemos —desde el envío gratuito y MELI+ hasta nuestra tarjeta de crédito— está destinada a hacer que el ecosistema sea más valioso para los usuarios, reforzando un círculo virtuoso que impulsa mayor frecuencia, lealtad y valor de vida del cliente”, señaló el ejecutivo.