Fiscalía abre investigación por video de “La Cofradía” con burlas a niños TEA y comentarios sexuales hacia menores

El Ministerio Público anunció este miércoles la apertura de una investigación a raíz de la denuncia presentada por la Federación Nacional de Autismo (Fenaut), tras la difusión del polémico video del programa La Cofradía, en el cual se emitieron comentarios de connotación sexual sobre menores de edad y burlas a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Previamente, la organización informó que remitió los antecedentes del registro audiovisual para evaluar acciones judiciales en contra del exasesor parlamentario del Partido Nacional Libertario (PNL), Ítalo Omegna, por sus dichos.

“Fenaut ha resuelto poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público y evaluar la presentación de las acciones judiciales que correspondan a aquellos hechos que eventualmente pudieren revestir caracteres de delito”, señalaron en aquella ocasión.

Tras la denuncia, la causa fue derivada a la Fiscalía de Género Oriente, la cual encomendó las primeras diligencias a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI).

Ahora, los detectives deberán recabar testimonios, analizar el material audiovisual y esclarecer los hechos para determinar la eventual existencia de delitos, según consignó Radio ADN.

Cabe recordar que el exasesor del PNL emitió disculpas públicas en sus redes sociales luego de la difusión del video y la confirmación de su salida de la colectivdad.

“Quiero pedir disculpas de manera sincera, profunda y sin matices a todas las personas y familias que resultaron afectadas por los comentarios que hice en el contexto de una reunión del programa La Cofradía”, indicó.

“No estuve a la altura del criterio que se requería. Incurrí en una falta de respeto inexcusable hacia personas y no supe calibrar adecuadamente los límites entre mi rol humorístico y la responsabilidad pública que implicaba desempeñarme como asesor legislativo”, comentó.