Universidad Austral sanciona a cuatro estudiantes por agresión a ministra Lincolao

La Universidad Austral de Chile (UACh) informó el cierre del proceso disciplinario interno iniciado tras la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, durante la ceremonia de inauguración del año académico, realizada el pasado 8 de abril.

A través de un comunicado, la casa de estudios informó que, tras una investigación interna, se comprobó la participación de cuatro estudiantes en el incidente, quienes fueron sancionados de acuerdo con su grado de responsabilidad.

La sanción más severa correspondió a la suspensión por tres semestres de un estudiante. Otro recibió una suspensión de dos semestres, mientras que los dos restantes fueron sancionados con un semestre de suspensión. Las medidas ya fueron notificadas a los involucrados.

Junto con informar la sanciones, la universidad sostuvo que “lo que nos define como institución no son los momentos en que todo transcurre sin conflicto, sino la forma en que enfrentamos las dificultades.

En esa línea, la casa de estudios afirmó que su historia ha sido construida sobre el rigor académico, el pensamiento crítico y el compromiso con el sur de Chile y el país.

“Esos atributos no están en cuestión; al contrario, nos orientan en las tareas que vienen, tales como el fortalecimiento de los espacios de convivencia universitaria y de nuestros reglamentos, con el fin de afianzar una cultura interna de diálogo, respeto y tolerancia”, concluyeron.